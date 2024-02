“Fargo”: una quinta temporada poco convencional y fascinante, según Stephen King

Trailer de la temporada 5 de "Fargo"

Algunas religiones atribuyen a sus líderes el atributo de la infalibilidad. Es decir, todo lo que estas personas dicen está atravesado por el soplo sagrado e ingresan entonces en la categoría de “verdad”. Tal es el caso de la religión y del mandatario del Vaticano, el Papa: todo lo que dice tiene rango de verdad. El Papa es infalible. Bueno, también es cierto que la retractación de la condena sobre Galileo Galilei, el impulso a la salvaje Santísima Inquisición, el rol eclesial durante la conquista americana y hasta su actual prohibición entre sus fieles del uso del preservativo podrían poner en duda la tan mentada “infalibilidad”.

Te puede interesar: Los directores Ethan y Joel Coen volverán a trabajar juntos para una película de ‘terror puro’

Algo que no sucede con una religión pagana, pasional, indiscutible, similar en un sentido a la Iglesia Maradoniana, pero que se ocupa de seguir las profesiones de fe vertidas por el Divinísimo. Pues nos referimos al culto que adora a Stephen King quien, desde su cuenta de la red social X, riega al mundo con su infalibilidad. Más allá de que le otorguen el Nobel de Literatura alguna lejana vez, sus fans siguen al pie de la letra sus recomendaciones (bueno, se puede decir también que está permitido disentir ideológicamente con el Elegido, pero sólo en algunas puntuales ocasiones).

El mensaje de Stephen King sobre Fargo

La última sentencia de King en su red social fue: “Fargo. Temporada 5. ¿Quién dice que la “peak TV” (denominación del fenómeno de la hiperabundancia de series en las plataformas televisivas) está muerta? Esto es asombroso, poco convencional y fascinante. Juno Temple y Jennifer Jason Leigh brillan. Nunca he visto nada parecido”. Nada más que agregar. King ha hablado, larga vida a King (que, dicho sea de paso, significa “rey” en inglés).

Te puede interesar: A 25 años de “Los Soprano” la estética ‘esposa de la mafia’ se apodera de TikTok

No queda, sino, ratificar la infalibilidad de King respecto a esta maravillosa temporada de Fargo, compuesta de diez capítulos, y que en Argentina está alojada en DirectvGo. Se debe recordar que la consigna de Fargo, la serie, respeta la premisa de la clásica película de los hermanos Joel y Ethan Cohen, estrenada en 1996 (y que los consagró como autores y en el mainstream luego de varias geniales realizaciones), que transcurría en el pueblo de Fargo, una pequeña ciudad perdida en el interior de los Estados Unidos, atravesada por todo lo contrario que caracteriza a la cosmopolita Nueva York (digamos) y en la que abundan dosis de atraso ideológico, social y hasta criminal.

Jon Hamm, shérif vaquero y villano de la quinta temporada de 'Fargo'

La quinta edición brilla en ese retrato de la América del Norte profunda, poblada por partidarios de Donald Trump, religiosos hasta el éxtasis y más allá, de patriarcales costumbres atávicas y, claro, de crimen. Estamos en Scandia, Minnesota, donde vive Dorothy “Dot” Lyon (una excepcional Juno Temple), madre de una niña de 10 años, amante esposa de Wayne Lyon, hijo de Lorraine Lyon (estupenda Jennifer Jason Leigh), una magnate financiera (se ocupa de cobrar a deudores) que reina en su oscuro, pero legal, negocio, a la vez que no quiere demasiado a su nuera.

Te puede interesar: “Expatriadas”, la nueva serie de Nicole Kidman, genera polémica por posible censura en Hong Kong

Sucede que una noche Dot es secuestrada. En realidad, es mandada a secuestrar por el sheriff eterno en Dakota del Norte, Roy Tilman (John Hamm, en un rol en las antípodas del elegante protagonista de Mad Men), que aspira a su quichicienta reelección para el rol que en esos lares equivale (casas más, casas menos) al de un señor feudal. Su lema para esta reelección (que además se prolonga en la Historia a su padre y su abuelo, sheriffs reelegidos de manera indefinida) es: “Un hombre duro para tiempos duros”. Es que Dot parece no ser exclusivamente Dot, sino que parece tener un pasado cuyo esposo, hija, suegra y todos desconocen. Tilman contrata a dos profesionales para la tarea. Pero no parece ser tan fácil atrapar a la menudita Dot. Uno de los hombres que fracasa en la misión, Ole Munch (Sam Spruell), le reprocha a Tilman, con una extravagante dicción (y un aspecto que recuerda al asesino interpretado por Javier Bardem en la película de los Coen Sin lugar para los débiles): “No avisaste que se trataba de una tigresa”.

Juno Temple protagoniza la quinta temporada de "Fargo"

Con el centro puesto en el pasado que persigue (espiritual y materialmente) a Dot, el caleidoscopio de Fargo se despliega del modo de un aleph en el que se conjugan la alta burguesía de Loras de rraine Lyon y su exacerbado clasismo; el rol de las milicias ultraderechistas que abundan en el Estados Unidos profundo amparado por su desconfianza en el rol del Estado (libertarios, bah, se les podría decir) y la decisión de una mujer de escapar.

No es un spoiler, pero pronto se adivina que el pasado de Dot atravesó la violencia patriarcal y que de esa misma violencia surgió su capacidad de resistencia. El capítulo 7, llamado Linda, es una cumbre en el modo de narrar el horror de esa violencia sin caer en el golpe bajo, usando incluso marionetas que terminan de definir de qué está hablando la serie cuando se refiere al pasado.

Jennifer Jason Leigh es uno de los personajes clave en el caso de la temporada 5 de "Fargo"

Es una producción imperdible. Y con un final apoteósico. Diez episodios llenos de acción, intriga, reflexión, retrato social y la denuncia que corresponde, sin abandonar el humor intrigante que tenía Fargo la película y que responde al modo de hacer de los Coen, productores ejecutivos de la película. Jennifer Jason Leigh brilla como esa malvada burguesa, pero que guarda un pequeño corazón, Juno Temple se consagra luego de que se luciera en las series de estos últimos años, The Offer (sobre el rodaje de El padrino), Ted Lasso y ahora Fargo, temporada 5. No se debe dejar de mencionar la esencial participación del gran Dave Foley (surgido en la noventosa producción de HBO The kids in the hall y luego protagonista de esa gran comedia seriada llamada Newsradio) que en esta oportunidad interpreta al abogado Danish Graves, mano derecha en los negocios y todo de Lorraine Lyon.

Como decíamos, Stephen King ha hablado. En el catolicismo el infierno tiene distintas interpretaciones, que van desde el fuego eterno a ese lugar frío, gris y glaciar que describía el Dante en La Divina Comedia. El infierno de King es más concreto. El que desobedezca la orden de ver Fargo se podrá ver sometido a internarse en un laberinto vegetal en medio de una nevada invernal, como en El resplandor; pasar una temporada en el perímetro de un Cementerio de Animales o asistir a una fiesta de graduación junto a Carrie. Ya saben, la decisión es de ustedes. Personalmente, les recomiendo no desobedecer al bueno de Stephen King. En esta oportunidad les aseguro que no se arrepentirán.