David Bowie ya tiene su calle en París

El alcalde de París, Laurence Patrice (3.ª der.), descubre una placa durante la inauguración de una calle que lleva el nombre del icono del rock y pop británico David Bowie (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

La ciudad de París bautizó el lunes una calle con el nombre del icono de la música rock David Bowie, una primicia en honor del cantante ocho años después de su muerte.

La “Rue David Bowie” fue inaugurada oficialmente en el distrito 13 de la capital, en la orilla izquierda de la ciudad.

“Larga vida al rock, larga vida al pop, larga vida a David Bowie y larga vida a París”, dijo Jérôme Coumet, alcalde del distrito 13, al descubrir la placa.

Autoridades develan un letrero de la rue David Bowie en París, el lunes 8 de enero de 2024. París nombró la calle en honor a Bowie en el que habría sido su cumpleaños 77. (Foto AP/Christophe Ena)

Coumet, fan de Bowie, lanzó la idea de la calle a principios de 2020, y obtuvo la aprobación de la ciudad de París ese mismo año. La vía, de unos 50 metros de largo, era conocida anteriormente por los urbanistas como “VoieDZ/13″. No hay constancia de ninguna otra calle que lleve el nombre del músico.

Bowie, fallecido el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer de hígado, habría cumplido 77 años el lunes y fue uno de los músicos más influyentes, así como uno de los más vendidos, del siglo XX.

Entre sus canciones y álbumes emblemáticos figuran “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” y “Aladdin Sane”, y los éxitos comerciales “Let’s Dance” y “China Girl”, así como obras sombríamente experimentales como “Low”.

David Bowie en México (Foto: Fernando Aceves)

París desempeñó un papel menos destacado en la vida de Bowie que Londres, Berlín y Los Ángeles, pero la cultura teatral francesa de vanguardia influyó en su estilo visual.

Jerome Soligny, autor de una biografía sobre el cantante, afirma que fue en la capital francesa donde Bowie declaró su amor a la top model Iman en un barco por el río Sena. La pareja se casó en 1992.

Fuente: AFP