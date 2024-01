El nuevo libro de Salman Rushdie podría retrasar el juicio contra el hombre que lo atacó (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Los planes de Salman Rushdie de publicar un libro sobre un atentado contra su vida en 2022 pueden retrasar el juicio de su presunto atacante, que está previsto que comience la próxima semana, dijeron los abogados el martes. Hadi Matar, el hombre acusado de apuñalar repetidamente a Rushdie mientras presentaban al autor para una conferencia, tiene derecho al manuscrito y al material relacionado como parte de la preparación de su juicio, dijo el juez del condado de Chautauqua, David Foley, durante una conferencia previa al juicio.

Foley dio a Matar y a su abogado hasta el miércoles para decidir si quieren retrasar el juicio hasta que tengan el libro en mano, ya sea por adelantado por parte del editor o una vez que haya sido publicado en abril. El abogado defensor Nathaniel Barone dijo después del juicio que estaba a favor de un retraso pero que consultaría con Matar. La selección del jurado está programada para comenzar el 8 de enero. “No es sólo el libro”, dijo Barone. “Tengo derecho a recibir cada pequeña nota que Rushdie escribió. Cada discusión, cada grabación, todo lo que hizo con respecto a este libro”.

Hadi Matar, el hombre acusado de apuñalar repetidamente a Rushdie mientras daba una conferencia (Foto: REUTERS/Lindsay DeDario)

Rushdie, que quedó ciego del ojo derecho y con la mano izquierda dañada en el ataque de agosto de 2022, anunció en octubre que había escrito sobre lo sucedido en unas memorias: Knife: Meditations After an Attempted Murder, que está disponible para hacer un pedido. La preparación del juicio ya estaba en marcha cuando los abogados involucrados en el caso conocieron el libro.

El fiscal de distrito Jason Schmidt dijo que los representantes de Rushdie habían rechazado la solicitud del fiscal de una copia del manuscrito, alegando derechos de propiedad intelectual. Schmidt minimizó la relevancia del libro en el próximo juicio, dado que el ataque fue presenciado por una gran audiencia en vivo y el propio Rushdie podría testificar. “Había grabaciones de ello”, dijo Schmidt sobre la agresión.

El juez a cargo del juicio le dio la oportunidad a Hadi Matar, acusado del ataque perpetrado en 2022, de demorar el proceso para leer el libro donde se narra lo sucedido (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Matar, de 26 años, de Nueva Jersey, ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto inmediatamente después de que Rushdie fuera apuñalado frente a una audiencia atónita en la Institución Chautauqua, un retiro artístico y educativo de verano en el oeste de Nueva York. Schmidt ha dicho que Matar tenía una “misión de matar al señor Rushdie” cuando corrió desde la audiencia al escenario y lo apuñaló más de una docena de veces hasta que fue dominado por los espectadores. No se reveló el motivo del ataque. Matar, en una entrevista en la cárcel con The New York Post después de su arresto, elogió al difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y dijo que Rushdie “atacó al Islam”.

Rushdie, de 75 años, pasó años escondido después de que Jomeini emitiera un edicto en 1989, una fatwa, pidiendo su muerte tras la publicación de su novela Los versos satánicos, que algunos musulmanes consideran blasfema. Durante las últimas dos décadas, Rushdie ha viajado libremente. Matar nació en Estados Unidos pero tiene doble ciudadanía en el Líbano, donde nacieron sus padres. Su madre ha dicho que su hijo cambió, se volvió retraído y de mal humor, después de visitar a su padre en el Líbano en 2018.

Fuente: AP