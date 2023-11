Con joyas, rarezas y estrenos, el terror protagoniza el Buenos Aires Rojo Sangre

Además de largometrajes estreno, reposiciones argentinas, cientos de cortometrajes y diversas competencias, habrá actividades especiales

El telón se alza para la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro en Buenos Aires desde el 23 de noviembre hasta el 3 de diciembre. El BARS se adueñará de la pantalla en el cine Multiplex Belgrano y el Centro Cultural San Martín, proyectando las joyas fílmicas que rara vez encuentran su camino a otras salas.

Te puede interesar: “Los impactados”, de Lucía Puenzo, ganó el Festival Ibero-Latino Americano de Trieste

Con un enfoque especial en el cine argentino y latinoamericano, el BARS es el faro que guía a los amantes del cine hacia producciones únicas y provocativas. La experiencia va más allá de ver películas; es sumergirse en un escenario cinematográfico ideal, compartido con otros apasionados por el cine de género.

El festival no se limita a proyecciones de largometrajes y cortometrajes; también ofrece actividades que enriquecen la experiencia. El Centro Cultural San Martín será el epicentro de eventos especiales, como un taller de actuación en cine de terror, presentaciones de libros y una retrospectiva dedicada a Demian Rugna. La muestra del ilustrador Flavio Greco Paglia, celebrando una década de colaboración en la creación de los afiches del festival, añade un toque artístico al evento. Además, se deleitarán a los cinéfilos con proyecciones de clásicos en 16mm y 35mm, rescatando la esencia del cine tradicional.

La edición número 24 tendrá como sedes el cine Multiplex Belgrano y el Centro Cultural San Martín

“En esta edición del Festival de Cine Buenos Aires Rojo Sangre, hemos consolidado cambios significativos que ponen de relieve el brillante momento del cine fantástico nacional. Queríamos reafirmar esta tendencia, por eso incorporamos una Competencia Argentina que muestra el emergente y poderoso cine fantástico, no solo en la escena local sino en el ámbito internacional. Además, nos pareció fundamental reconocer la labor de nuestro ilustrador, Flavio Greco Paglia, quien ha sido responsable de los afiches durante las últimas 10 ediciones del BARS. Por ello, estamos entusiasmados de presentar por primera vez una exposición de arte que exhibirá estas 10 obras en el Centro Cultural San Martín”, contaron los organizadores del festival.

Te puede interesar: Hemos estado entendiendo mal a Sylvester Stallone

Para aquellos que prefieren la comodidad de sus hogares, la plataforma Vivamos Cultura será el portal virtual de la Competencia Internacional de Cortometrajes. Disponible durante todo el festival, permitirá a los espectadores ver lo mejor del cine breve desde cualquier rincón del territorio argentino. Además, se presentarán los cortometrajes resultantes del concurso Fin de Semana Sangriento, cada programa exhibido después de su estreno en las salas.

Las entradas para el Multiplex Belgrano están disponibles en la boletería del cine o en línea, con opciones para elegir fecha, hora y sala. En cuanto al Centro Cultural San Martín, el acceso será gratuito hasta agotar capacidad.

Centro Cultural San Martín, una de las sedes

La función de apertura del 24º Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) promete ser memorable al llevar el cine de terror a un escenario inusual: un cementerio. Esta innovadora proyección, que marca la primera vez en la ciudad, se llevará a cabo en un camposanto del barrio de Chacarita. La película seleccionada para esta ocasión es El Hombre de Mimbre (The Wicker Man, Robin Hardy, 1973), un clásico británico del cine de horror que cumple medio siglo este año. La actividad, en colaboración con el British Council.

Te puede interesar: Fui, vi y escribí: Una felicidad fugaz

“Organizar una función en un cementerio implicó desafíos monumentales. Siempre tuvimos la intención de proyectar en un ambiente tan singular, ya que es parte de la mística que nos identifica: la búsqueda de lo extraño y lo innovador. Sin embargo, nos topamos con dos retos importantes. Por un lado, la dificultad para encontrar un espacio adecuado debido a la complejidad burocrática de los cementerios públicos. Afortunadamente, encontramos un cementerio de gestión privada dispuesto a colaborar, lo que simplificó nuestra tarea. Luego, el ajuste técnico se logró gracias a la inestimable colaboración del INCAA. El respaldo del British Council fue clave para honrar a “The Wicker Man” en su 50 aniversario”, remarcaron los organizadores.

Y agregaron: “El segundo desafío fue transmitir que esta iniciativa se fundamenta en el respeto, siendo un evento para celebrar la muerte como parte inherente de nuestro destino. Es una manera de reconciliarnos con esa realidad inevitable y celebrar la vida, al tiempo que recordamos a aquellos que ya no están con nosotros. La función será privada y el público será invitado a participar a través de un sorteo”.

La apertura será, por primera vez, en un cementerio de la ciudad

La edición actual del Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) promete brindar una experiencia cinematográfica excepcional con una selección diversa y emocionante. La Competencia Internacional destaca el panorama del cine independiente de género, presentando títulos como The Moor, de Chris Cronin, del Reino Unido, Eight Eyes, de Austin Jennings y Birth/Rebirth, de Laura Moss, de Estados Unidos, Daughter of the Sun, de Ryan Ward, de Canadá, Zanox, de Benő Baranyi, de Hungría, La mesita del comedor, de Caye Casas, de España, The Well, de Federico Zampaglione, de Italia, The Funeral, de Orçun Behram, de Turquía, y las argentinas Mar.ia, de Gabriel Grieco y Nicanor Loreti y Lava 2 - El nuevo Show del Narciso, de Ayar Blasco. Esta programación promete cautivar a los amantes del cine de género con historias impactantes y visiones únicas de cineastas de todo el mundo.

Por su parte, la Competencia Iberoamericana ofrece una visión de la pujante producción en habla hispanoportuguesa. La sección incluye títulos como la paraguaya Lucette, de Mburucuya Fleitas y Oscar Ayala Paciello, la mexicana Aztech, de Fernando Campos, Jaime Jasso, R. Ordoñez, Gigi Saúl Guerrero, Francisco Laresgoiti, J. Xavier Velasco, Alejandro Molina, Jorge Malpica, Ulises Guzmán, Leopoldo Laborde, la chilena Eros Thanatos, de Felipe Eluti, la venezolana Despedida de solteras, de Alexmir Dordelly, la española Os reviento, de Kike Narcea, la colombiana La otra forma, de Diego Felipe Guzmán, la coproduccion argetino, uruguaya, chilena y mexicana Brujas ellas cruzaran el umbral, de Ruth Gomez, Horacio Florentin, Carlos Lasso, Gabriel Diaz , Marcelo Fabani, D. Araya y los créditos locales Otra Película Maldita, de Alberto Fasce y Mario Varela y El juego de tu vida, de Fernando Martín Rojas.

La Competencia Internacional ofrece un excitante panorama del cine independiente de género

Este año, el Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) suma nuevas secciones. Una de las nuevas incorporaciones es la Competencia Argentina, que presenta títulos como Marisa y Gomoso, de Pablo Parés, Lavandería Nancy Sport, de Agustín Gregori, Los Turistas, una Temporada en el Infierno, de Gaby Smiths, Dark Tales, de Daniel de la Vega, Daniel Noblom, Francesc Canovas, Fabio Colonna y Ezio Massa; Sigilos del bosque, de Llao Navarra, No salgas, de Gonzalo Gimenez, The Caregiver, de Ariel Luque, y Ghost Project, de Federico Finkielstain.

El BARS pone un énfasis especial en el cine del Lejano Oriente, presentando obras como Samurai Ninja Onimanji, del director japonés Yoshihiro Nishimura y Creation of The Gods I: Kingdom of Storms del cineasta chino Wuershan. Además, se destacan producciones recientes como Malum, de Anthony DiBlasi y The Mean One, de Steven LaMorte. La función de gala, el viernes 1 de diciembre, ofrecerá un preestreno exclusivo de una de las películas más esperadas del 2023: Viernes Negro (Thanksgiving), dirigida por Eli Roth.

Entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre se llevará adelante una nueva edición del Buenos Aires Rojo Sangre

En cuanto a la actualidad del cine de género en nuestro país, los encargados del BARS contaron: “vivimos un momento excepcional en términos de cantidad y calidad de producciones. Demián Rugna, con Cuando acecha la maldad, representa el emergente actual de este movimiento, con su reconocimiento en Sitges y una destacada respuesta comercial en nuestras salas. Este ascenso de Demián no nos sorprende, dado que celebramos 20 años desde que presentamos su primer cortometraje, donde ya se vislumbraba su talento. Lo verdaderamente fascinante es que se están abriendo puertas que antes parecían cerradas con candado. Demián es solo un ejemplo, hay muchos otros cineastas que llevan décadas trabajando en este género, así como una nueva generación de talentosos realizadores, como lo demuestra la increíble cantidad de cortometrajes nacionales recibidos este año. Creemos que este movimiento es imparable, siempre y cuando se mantenga el apoyo a la cultura cinematográfica”.

El concurso “Fin de Semana Sangriento” bate récords nuevamente con casi 100 equipos concursantes, quienes crearon cortometrajes de género en tan solo 72 horas. Los resultados sorprendentes se proyectarán durante el festival, y un jurado decidirá a los ganadores. Además, MUBI, como partner del festival, ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de un mes gratis en su plataforma.

El Buenos Aires Rojo Sangre ha sido un pionero en impulsar la producción nacional de cine de terror, ciencia ficción y fantasía, apoyando a cineastas como Daniel de la Vega, Demian Rugna, Pablo Pares, Gabriel Grieco, y muchos más. Además, ha rescatado películas olvidadas y presentado estrenos históricos, contribuyendo al rico panorama del cine de género en Argentina. En casi 25 años, el BARS ha sido testigo de la evolución y la vibrante creatividad de la industria cinematográfica de género en el país.

[Fotos: Crédito Prensa Festival Buenos Aires Rojo Sangre]