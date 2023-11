La ópera de Malcolm X llega al Met de Nueva York

Ensayo de la ópera "X: The Life and Times of Malcolm X", estreno en el Metropolitan Opera House de Nueva York

Una fascinante biografía musical del líder de los derechos civiles Malcolm X, que fusiona la historia con el afrofuturismo, se estrenó en la Metropolitan Opera de Nueva York.

Ha tardado mucho en llegar: X: The Life and Times of Malcolm X se presentó por primera vez a mediados de los ochenta con críticas favorables, pero permaneció en cartel durante décadas, con sólo unas pocas puestas en escena a lo largo de casi 40 años.

En su estreno en la MET, la ópera cuenta con una partitura revisada con toques de jazz del compositor Anthony Davis, libreto de Thulani Davis y dirección del director nominado al Tony Robert O’Hara, que trabajó en la aclamada Slave Play.

La ópera recorre la vida de uno de los oradores por los derechos civiles más influyentes del siglo XX, desde su infancia -nació con el nombre de Malcolm Little en 1925- y la muerte de su padre, hasta su ingreso en el grupo nacionalista negro Nación del Islam y la adopción del nombre de Malcolm X, y su asesinato en 1965.

En esta reposición, que se estrenó en Detroit en 2021, O’Hara pone en escena una especie de leyenda afrofuturista, con una enorme nave espacial que se arremolina sobre el prestigioso escenario de la Met Opera y un coro cuya estética combina tradiciones precoloniales con ciencia ficción de alta costura. El personaje que da título al espectáculo es retratado a lo largo de su vida, pero atravesando el tiempo y el espacio, acompañado por un grupo de bailarines cuyos cuerpos dan forma a la partitura.

El compositor Davis explicó a AFP que la interpretación operística es un esfuerzo por ver las ideas del líder “elevadas a canción”. “No para intentar hacer un retrato realista de Malcolm, sino para intentar de alguna manera aportar todas las ideas y conceptos con los que estaba tan comprometido”, dijo. “Malcolm es un héroe trágico”.

Desafiar a la gente

La producción está protagonizada por el barítono Will Liverman, que abrió la temporada 2021-22 del Met en Fire Shut Up in My Bones, la primera presentación de la casa de una obra de un compositor negro en su larga historia.

Para Davis, “el despertar que ocurrió después de George Floyd” -el hombre negro cuyo asesinato por la policía en 2020 provocó un levantamiento popular en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia estatal- dio urgencia en el mundo de la música clásica para mejorar la diversidad y la inclusión.

Para Anthony Davis, el caso George Floyd fue el puntapié para mejorar la diversidad y la inclusión en el mundo de la música clásica

“Hay tanta gente e ideas y estéticas que estaban excluidas”, dijo Davis. “Creo que ahora hay más apertura... y se tiende la mano para encontrar estas piezas como la mía que realmente hablan a la comunidad”.

Para Leah Hawkins, la soprano que interpreta a la madre de Malcolm X, Louise Little, y a su esposa, Betty Shabazz, llevar la experiencia de los negros al escenario “es algo que quiero que sea normal... No quiero que sea algo que se haga de forma rutinaria”. No quiero que sea un acontecimiento especial”. “Quiero que sea algo que la gente esté acostumbrada a ver”.

Dice que eso está ocurriendo poco a poco en el mundo de la música clásica, incluido el Met: en los últimos años, la casa se ha esforzado por poner en escena producciones más contemporáneas y diversas, como Fire, de 2021, y Champion, del año pasado, ambas compuestas por el artista de jazz Terence Blanchard. Hawkins dice que el progreso puede ser lento porque “a la gente no le gusta sentirse incómoda”.

“Quieren que el arte les haga sentirse cómodos y en paz, y ése es el objetivo la mayor parte del tiempo, pero también tenemos que hablar a la gente a un nivel muy real”, explica la artista. “A veces tiene que hacer reflexionar y desafiar a la gente”. La ópera, dijo, “necesita hacer esto”.

La cantante Leah Hawkins afirma que a veces "la ópera tiene que hacer reflexionar y desafiar a la gente”

Parte de la puesta en escena de X, dijeron tanto Davis como Hawkins, es enseñar. “Conozco a mucha gente que nunca ha leído La autobiografía de Malcolm X, que no conoce su historia”, dijo Hawkins. “Por eso creo que es importante llevar al escenario a una figura como ésta, para educar a la gente”.

Para Davis, esa misión es especialmente imperativa en un país en el que se ha producido un repunte de la desinformación, la prohibición de libros y los programas escolares restrictivos. La historia de Malcolm X, dijo, es “un trozo de la historia estadounidense que no se cuenta todo el tiempo”. Y hoy en día “hay políticos que quieren suprimir la historia y silenciarla”, continuó Davis.

“Creo que es importante que la gente vea eso, y entienda esas historias... y que también luche con Estados Unidos, y el racismo en Estados Unidos, y la política, y la importancia de Malcolm X para desafiar algunas de las ideas básicas que son fundamentales para la supremacía blanca”.

Fuente: AFP

[Fotos: Angela Weiss / AFP]