Testa, Iommi y André Komatsu: el arte entre el ser humano, el entorno y la transformación social

Enio Iommi, Clorindo Testa y André Komatsu en galería Del Infinito

El artista brasileño André Komatsu (1978) y los argentinos Enio Iommi (1926-2013) y Clorindo Testa (1923-2013), tres figuras visionarias de diversos períodos, entrelazan sus recorridos en la exposición Hiato, que organizan en conjunto la galería porteña Del Infinito junto con su par Vermelho de San Pablo con la idea de poner en diálogo la exploración que con enfoques diferentes hicieron estos creadores en torno a la interacción entre el ser humano, el entorno y la transformación social.

Perteneciente a la generación que presenció la transición democrática en Brasil y la adopción del neoliberalismo en los años 90, Komatsu invita a través de su obra a cuestionar las formas en que interactuamos con el mundo: “su habilidad para transformar los desechos urbanos en piezas tridimensionales y de instalación resalta la dualidad de construcción y deconstrucción en nuestra sociedad”, informan desde la galería.

En sus esculturas, vemos cómo los fragmentos de mampostería y los materiales reciclados se convierten en símbolos de cambio y resistencia, una representación del poder y los conflictos que subyacen en nuestras estructuras cotidianas.

Las obras de Komatsu, quien participó en el Pabellón de Brasil de la Bienal de Venecia de 2015, forman parte de las colecciones de instituciones como TATE Modern, Londres; Museum of Modern Art, Nueva York (MOMA), Nueva York; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo; Museu de Arte Contemporânea de Barcelona (MACBA); y Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA), Middlesbrough.

"Borrado ambivalente", de Komatsu

Por otro lado, la obra de Testa emerge de una formación en arquitectura y se entrelaza con su pasión por la abstracción: inspirado por Le Corbusier, Testa revoluciona la escena arquitectónica argentina con su enfoque brutalista.

Los edificios emblemáticos del arquitecto italo argentino se fusionan con su obra plástica, un testimonio de su lucha por comprender la relación entre la gran ciudad y la vida urbana.

La arquitectura se convierte en una manifestación tangible de su visión, y su incorporación del hormigón, los colores primarios y las formas puras transmiten una sensación de innovación y cambio radical.

Clorindo Testa, "Sin título", óleo sobre cartón

Las esculturas Iommi -destacada figura emblemática de la escena argentina- también aportan una perspectiva única a la exposición: su trayectoria, que abarca desde la revolucionaria Asociación Arte Concreto-Invención hasta su enfoque posterior en la crítica de la industrialización y el consumo, resalta su espíritu inquieto y su búsqueda constante de nuevas formas de expresión.

Sus esculturas ensambladas y objetos provocativos revelan su deseo de cuestionar los límites del arte y la sociedad, así como su habilidad para crear obras que reflejen la esencia misma de la realidad.

“A medida que estas tres voces artísticas se unen en la galería Del Infinito, una narrativa única se desarrolla”, explicaron desde la galería Del Infinito en un comunicado.

Enio Iommi, "Sin título", varilla de acero y madera

Desde la deconstrucción de la sociedad y el poder en la obra de Komatsu, pasando por la influencia revolucionaria de la arquitectura en la visión de Testa, hasta la provocación y la crítica social de Iommi, esta exhibición se convierte en un diálogo cautivador sobre el cambio, la resistencia y la transformación en un mundo en constante evolución.

Los tres artistas comparten un compromiso apasionado de desafiar las convenciones y de trascender las limitaciones, dejando una huella indeleble en el escenario artístico contemporáneo.

*La exposición se podrá visitar hasta el 10 de octubre en la galería Del Infinito (Manuel Quintana 325) de lunes a viernes de 10 a 18, con entrada gratuita.

