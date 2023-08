Llega Affair, una feria colaborativa de arte contemporáneo que busca nuevos públicos

Llega Affair, un nuevo tipo de feria de arte contemporáneo en búsqueda de nuevos públicos (Crédito: Victoria Gesualdi)

Del jueves 31 de agosto al sábado 2 septiembre, 12 galerías llevarán adelante Affair, una propuesta que busca establecer un nuevo tipo de feria de arte más colaborativa, autogestionada, accesible, con entrada gratuita y con la mirada puesta en acercar primeros compradores.

El evento se desarrollará en unos 160 metros cuadrados del Polo Saldías de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Semana del arte, y cercana geográficamente a arteba, que tendrá una nueva edición el próximo fin de semana en el Centro Costa Salguero.

Las galerías, pertenecientes a Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo), se unieron para llevar adelante “una linda locura” que ingresa en el calendario cultural nacional y con el objetivo de expandirse.

Así, Affair arranca con la presencia de Gabelich Contemporáneo (Rosario), Lyv gallery, Sasha D Espacio de Arte, Tierra y Maria Wonda (Córdoba) y Acéfala, TokonOMa, Ungallery, Wunsch Gallery, Quimera, OdA oficinas de arte, y OTTO (CABA).

El evento se desarrollará en el Polo Cultura Saldías, del jueves 31 de agosto al sábado 2 septiembre

Infobae Cultura dialogó con Gabriela Gabelich, de galería Gabelich, y Bárbara Echeverría de Acéfala, sobre cómo será el nuevo evento.

Affair nació por el “deseo de generar un espacio donde las galerías pudiéramos relacionarnos de una manera diferente, donde trabajar de un modo más colaborativo, inclusivo, donde generar espacios para nuestros artistas” comenta Gabelich.

Por su parte, Echeverría agregó: “Es una feria porque tiene espíritu comercial. Queremos vender obras, no es una bienal, no es una muestra, pero nos interesa poder tener un relato diferente, proponer que una feria puede ser otra cosa y no necesariamente un stand al lado del otro donde cada galería arma como su espacio, sino un lugar que tiene un proyecto curatorial que atraviesa todas las obras”.

En ese sentido, Affair cuenta con un guion curatorial de Carlos Gutiérrez, quien trabajó en conjunto con el arquitecto Ariel Jacubovich, para armar una propuesta que “va a tener un recorrido, un relato que se compone en el diálogo con las obras, con los espacios” que se conectan a partir de “módulos que son estructuras autoportantes y que se van sosteniendo unas a otras generando un sistema” que busca “marcar el espíritu de la feria, en la que se necesita sí o sí del otro como para poder funcionar en un todo”.

“Tenemos naturalizado un modelo X de feria, que es con el que vivimos todo este tiempo, y creemos que es momento de construir otra cosa, poner en debate la escena del arte como la conocemos, porque ya de algún modo se agotó. El mercado es pequeño, hay que salir a construir nuevos públicos, es una militancia que tenemos que hacer las galerías y creemos que es ésta” dice Gabelich.

Bárbara Echeverría de galería Acéfala (Crédito: Victoria Gesualdi)

La novedad de Affair está relacionado a partir del espíritu colaborativo de las propias galerías. En el país existen diferentes sistemas organizativos para las ferias. Algunas, como arteba, se organizan a partir de una fundación, con financiamiento privado, en otros casos se realizan con fondos mixtos o estatales. Por ejemplo, el MAC (Córdoba) se lleva adelante a partir de la municipalidad y privados, mientras que la Microferia (Santa Fe) o arteCo (Corrientes) a través del Estado, por nombrar algunos ejemplos.

“Este es un formato totalmente nuevo que está organizado, debatido, discutido por los mismos galeristas. La escena de todo el país es inmensa. Hay muchísimas galerías, muchísimos artistas, pero nos enfrentamos con que el sector interesado en adquirir obras de arte es muy pequeño. Ya nos conocemos las caras entre todos prácticamente, entonces un poco en esa búsqueda sentimos que tiene que ser el motor si queremos enriquecernos entre todos”, comenta.

Y Echeverría agrega: “Creemos que hay que cambiar paradigmas antiguos, esa idea de un espacio que compite con otro. Si queremos crecer como sector es potenciando nuestros espacios, nuestros proyectos y trabajando colaborativamente. Eso pasa muchísimo, por ejemplo, en los proyectos digitales donde una empresa digital que le va bien apoya a otros emprendimientos y en ese apoyo mutuo se van enriqueciendo la escena, generando nuevos puentes y formas de pensamiento”.

“El arte estaba medio estancado en ese sentido desde hace un tiempo. Empezamos a valorar esto con el desarrollo de la asociación de galerías, Meridiano, y también con las distintas asociaciones que hay en las provincias. Vimos que eso enriquecía y potenciaba muchísimo el trabajo frente a la idea de la competencia y la exclusividad”.

Del evento participan Gabelich Contemporáneo (Rosario), Lyv gallery, Sasha D Espacio de Arte, Tierra y Maria Wonda (Córdoba) y Acéfala, TokonOMa, Ungallery, Wunsch Gallery, Quimera, OdA oficinas de arte, y OTTO (CABA) (Crédito: Victoria Gesualdi)

Las organizadoras sostienen que uno de los puntos importantes es, justamente, ampliar los público, la búsqueda de nuevos compradores. Este es un tema recurrente en el mundo del arte, en todas las ferias. Consultadas sobre cuál sería el diferencial con respecto a otros eventos sostuvieron que, entre otras cosas, se presenta “un programa que se llama Mi Primera Obra que, justamente, intenta impulsar y acompañar en la búsqueda de esta primera obra para el hogar, aprender a vivir con arte”, dice Echeverría.

“Es importante generar encuentros, un espacio amigable. Hay personas a las que les interesa comprar arte, pero que tienen en su casa reproducciones porque existen una serie de prejuicios que son necesarios romper, como que hay que ser un especialista o ser millonario. Entonces, ni siquiera se animan a hacer una pregunta y queremos crear un espacio donde se produzca esa dinámica”.

Para eso, aseguran, la disposición espacial será fundamental, con una distribución donde el visitante no quedará frente al galerista o los artistas, sino con un recorrido serpenteante en una “feria con un tamaño fácilmente recorrible que va a generar un ámbito de como si fuera el living de una casa”.

Por otro lado, aseguran que al ser autogestionada y colaborativa, se generará otra dinámica en lo económico. “Cuando una va a una feria privada, por ejemplo, los galeristas hacen una inversión para poder estar y armar esta feria no es una inversión imposible de recuperar. Todos los costos son afrontados por las galerías en partes iguales, no se gana dinero con el armado de la feria. Al no ser muy enorme la inversión es un espacio propicio para mostrar artistas más emergentes, con cotizaciones un poco más cercanas a ese nuevo público al que queremos llegar”.

Crédito: Victoria Gesualdi

“Todo eso hace que sea una feria más amigable para los galeristas, por lo que podemos tener precios más acordes a estos nuevos públicos, aunque va a haber galerías también que tienen otras cotizaciones porque tienen artistas que ya están instalados incluso a nivel internacional”, suma Gabelich.

La fecha de Affair no fue elegida al azar, sino para inscribirse dentro de la Semana del Arte y así formar parte de “las propuestas de visitas guiadas que se hacen tanto en arteba como en los circuitos de combis que van a estar circulando por los museos y por los distintos puntos donde hay intervenciones en espacios públicos”.

De acuerdo a las organizadoras, Affair no busca competir con arteba, sino que se presenta como una propuesta complementaria ya que apuestan a que en el futuro haya un mayor despliegue y que incluso algunas galerías apuesten a tener espacios en ambos eventos.

“Hay galerías que tienen artistas más históricos, con otro tipo de cotización que plantean, por ejemplo, generar un proyecto para una feria y un proyecto de artistas más emergentes para Affair. O sea, esas situaciones se pueden dar y sería buenísimo que sucediera”, finaliza Gabelich.

*Feria Affair, del 31 de agosto de 18 a 21, y los días 1 y 2 de septiembre de 15 a 21 en el Polo Cultural Saldías, San Pedro de Jujuy 4, 4 de esta Capital. Entrada gratuita. El viernes y sábado, a las 16 y 18 hs, habrá un recorrido guiado organizado por la Semana del Arte.

