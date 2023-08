BADA, con artistas internacionales y obras desde $ 30 mil

La feria de arte BADA, que bajo el lema “directo de artista” propone la comercialización de obras de arte sin intermediarios, del creador directo al público, tendrá su 11° edición del 24 al 27 de agosto en el Pabellón Verde de La Rural.

El concepto central de BADA (Buenos Aires Directo de Artista) es ser el puente entre el artista y el público, para que el público pueda adquirir obras de arte de forma sencilla y que conozca de primera mano la historia detrás de las piezas que adquiere.

Tras 10 años, Ana Spinetto, su fundadora, considera que “BADA revolucionó la manera de comprar y vender arte, acercando el arte a la gente y derribamos los mitos del mercado del arte que imponía la idea de que el arte es solo para millonarios, que los artistas no saben vender, que si no sabes de arte no vas a poder elegir una obra”.

“BADA democratizó el arte y demostró que nadie habla de la obra mejor que el artista, y que el encuentro directo entre el artista y el público es irremplazable. Miles de personas compraron su primera obra en BADA y miles de artistas pudieron tener un espacio de autogestión, vender directamente sin pagar comisiones, vivir la experiencia de que la obra se complete con la mirada del público, salir de sus talleres y darse a conocer. Hoy muchos de ellos pueden vivir del arte. A demás, hace unos años que empezamos con las capacitaciones en ventas para artistas, se llaman “Como vivir del Arte”. Les brindamos herramientas y estrategias de ventas, les enseñamos cómo ponerle precio a la obra, cómo manejar las redes sociales, curaduría y fotografía de obra”, comentó a Infobae Cultura.

La feria “directo del artista” se realizará del 24 al 27 de agosto en La Rural

Entre los artistas destacados, estará el ilustrador Pablo Bernasconi, reconocido por su enfoque único, quien presentará obras que combinan humor, ingenio y profundidad.

El fotógrafo Gonzalo Lauda estará presentando su serie de batallas, recreando hitos de la historia de la Independencia Argentina. En una tarea titánica, Lauda moviliza al ejército argentino actual a locaciones especiales para conseguir la toma ideal.

Por su parte, la artista Ana Seggiaro fusionará la creación digital, el sampling y la intervención textil en una amalgama artística que desafía los límites de la imaginación, mientras que Alfredo Segatori dejará una huella impactante con su instalación de arte urbano, “Exabrupto de Color”, en la puerta de La Rural.

También estarán presentes el artista chaqueño Milo Lockett, Sara Stewart Brown, Paula Pons, Elo Menéndez, Fabiana Barreda, Pablo Fraccia y la artista Micaela Mendelevich, quien sorprenderá con ilustraciones de su serie “Cosas Maravillosas”.

“Además de la exposición y venta de obras de arte, se ofrecerá una serie de actividades y charlas abiertas para enriquecer la experiencia de los visitantes. El reconocido estudio de tatuajes y pinturas Calaca Tattoo realizará tatuajes en vivo y ofrecerá un seminario para tatuadores principiantes e intermedios. La abogada especialista en derechos de autor, Elba Marcovecchio, estará a cargo de charlas relacionadas con la inteligencia artificial y los derechos de autor, mientras que la artista Fabiana Barreda explorará las temáticas del arte, el cuerpo y la tecnología en una interesante charla gratuita”, agregó Spinetto.

La feria BADA, que ya ha tenido también ediciones en las ciudades de México y Madrid, ha establecido una plataforma comercial para artistas autogestivos, eliminando intermediarios y permitiéndoles conectarse directamente con el público, señalaron los organizadores.

“Fue muy emocionante exportar la revolución de BADA y ver que tanto los artistas de México, como los de Madrid se sumaban y valoraban muchísimo de la experiencia directo de artista. Igual que acá, el público respondió masivamente y disfrutando de la experiencia de poder comprar arte y conocerlos en persona. BADA, que ya ha dejado su huella en sus ediciones en México y Madrid, ha establecido una plataforma comercial para artistas autogestivos, eliminando intermediarios y permitiéndoles conectarse directamente con el público”, dijo la organizadora.

Desde escultura, pintura y fotografía hasta ilustraciones, tatuaje y técnicas digitales, los visitantes encontrarán una amplia variedad de disciplinas y estilos artísticos para disfrutar y comprar.

En la Expo cada autor debe presentar por lo menos 10 obras a un precio económico para permitir la expansión del arte

En su edición 2023, BADA no solo contará con la participación de destacados artistas argentinos, sino que también recibirá a creadores de Chile, México, Uruguay y Guatemala.

Los artistas participantes ofrecerán una amplia selección de obras en diversos tamaños y precios, a la vez que cada artista presentará al menos diez obras en formato pequeño, con un valor máximo de $30.000 pesos.

También estarán exponiendo los alumnos ganadores del Concurso UNA Visuales realizado por la Universidad de Artes. Una excelente oportunidad para que los alumnos adquieran las herramientas necesarias para vivir del arte.

Además, la feria contará con una exhibición especial de UNIQUEER: la ONG presentará 10 esculturas de unicornios, símbolo que representa la unidad de las identidades que confirman la comunidad LGBTIQA+. El Gobierno de la Ciudad presenta la exhibición Solsticio, que a través de una amalgama de técnicas y dispositivos, los artistas representan distintas instancias de la transición en torno al fenómeno astronómico.

