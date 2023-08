Llega una nueva edición de “Gente x Gente”, un encuentro vanguardista de escritura y performance

Cumelén Sanz leyó un texto de Ana Montes en la edición #7 de Gente x gente, en el marco de la exposición “La nueva imaginación” de Lido Iacopetti en el MACBA (Crédito: Sarah Del Piano)

El espacio cultural se transforma en un escenario vivo donde escritores, actores y músicos convergen en el ciclo de lecturas performáticas “Gente x Gente”. Esta iniciativa innovadora, creada por Delfina Kavulakian y Giuliana Migale Rocco, busca generar un espacio de intercambio y sociabilización de textos en proceso, mediante interpretaciones escénicas únicas.

La esencia de “Gente x Gente” radica en la puesta en escena de textos contemporáneos e inéditos, encarnados por diversos actores. En cada edición, Delfina y Giuliana seleccionan tanto escritores como actores, formando parejas que, por lo general, no se conocen previamente. Los escritores comparten una serie de textos breves con sus respectivas parejas actores, quienes eligen uno para ser presentado en vivo, fusionando así literatura y performance.

El dúo El Zar - conformado por Facundo Castaño y Pablo Giménez -, participó de la celebración del primer cumpleaños del ciclo en noviembre 2022 (Crédito: Sarah Del Piano)

“Gente x Gente es un ciclo de lecturas performáticas que se gestó en 2021 a partir de una idea simple: la de compartir y visibilizar textos en proceso a partir de distintas voces. Nosotras participamos de distintos espacios de taller y formación de escritores y actores, y en ese camino nos cruzamos con artistas emergentes muy interesantes que todavía no fueron publicados o no encuentran un espacio en la escena hoy para compartir lo que hacen”, comentó Delfina Kavulakian y agregó: “Fue desde el deseo de que esos textos y esas voces encontraran un lugar, que surgió la idea de armar duplas de escritores y actores que colaboraran entre sí para en el ciclo. En la primera edición, armamos las duplas con amigos y personas muy cercanas, y de a poco el ciclo fue creciendo y nos animamos a invitar a artistas que no conocíamos”.

La 15° edición presenta una novedad intrigante, al agrupar artistas con la misión de crear algo nuevo en lugar de las tradicionales parejas escritor-actor. Bajo la temática “El regalo”, cada grupo recibió un paquete que incluía elementos como un poema de Wislawa Szymborska, la copia de una constelación de Frida Kahlo, una cabeza de ajo y un texto de regalo del libro El método, de Diana Aisenberg.

Fiamma Carranza Macchi interpretó un texto de Tamara Tenembaum en la edición #11 en Espacio Ro.Co (Crédito: Sarah Del Piano)

La próxima edición se llevará a cabo el lunes 14 de agosto a las 20:00 en el espacio Abra Cultura, ubicado en microcentro que fusiona arte y gastronomía. El evento contará con la participación de diversas agrupaciones artísticas, entre ellas el colectivo “Una isla”, los actores de “Pegaso”, el grupo compuesto por Rocío Bazán, Josefina del Pópolo, Ernestina Gatti y Débora Nishimoto, y la dupla Mía Miceli (dramaturga) y Marlene Grinberg (cineasta).

En ediciones anteriores, escritores destacados como Romina Paula, Ariel Bermani y Clara Muschietti compartieron sus textos, mientras que actores como Pilar Gamboa, Ignacio Sánchez Mestre y Tatu Glikman brindaron sus interpretaciones únicas. Además, bandas musicales como Bandalos Chinos y Doble Valentina también han enriquecido el espacio con su música.

Escucha activa de "Gente x Gente" (Crédito: Sarah Del Piano)

Paula Benardoni, una de las escritoras de la primera edición, contó sobre su experiencia: “Siempre pensé que uno escribe para conmover, para mover algo en el otro, pero junto con uno. Participar de Gente x Gente fue como llevar ese pensamiento a la realidad y me recordó a un punto interesante que leí una vez en Maestros de la escritura, de Liliana Villanueva. Decía algo así como que el cuento no es un teorema, no hay una verdad única. El escritor está muy pegado a lo que escribe, sabe lo que quiso decir, qué efecto quería causar, qué música quería que tuviera el texto. Lo más lindo de esta experiencia fue terminar de construir juntas, con la actriz con quien hice dupla, la música de ese cuento y poder ver, en las caras de los espectadores, cómo se movía, eso que se mueve cuando nos cuentan una historia y esa historia ya no es propia, sino de todos”.

Giuliana Migale Rocco y Delfina Kavulakian durante la Edición 14° de "Gente xGente" (Crédito: Sarah del Piano)

Las organizadoras, Delfina Kavulakian y Giuliana Migale Rocco, aportan sus experiencias en el ámbito cultural y artístico. Delfina, además de ser directora y actriz independiente, ha producido eventos como Lollapalooza Argentina y Primavera Sound Buenos Aires. Por su parte, Giuliana, con una formación en Relaciones Internacionales y Gestión de la Cultura, ha participado en proyectos vinculados a las artes escénicas y la literatura.

Con respecto a qué ocurre con los artistas que participan, la organizadora reveló: “En los artistas a veces se genera un poco de vértigo. Cuando los invitamos a participar, nunca les decimos quién va a ser su dupla. En general, invitamos primero a los escritores y, una vez cerrada esa lista, pensamos quiénes podrían ser posibles actores/actrices para ellos. Hay algo de no saber quién va a actuar tus textos, o a quién vas a leer que a veces asusta. Pero hay algo de estar abierto a esa posibilidad que creemos que funciona muy bien. Y, además, en general las duplas no se conocen. Entonces se genera un espacio de colaboración incierto que es super interesante, además de amistades”.

Mariano Saborido y Santiago Llach conformaron una de las cincuenta y siete duplas que participaron en las ediciones 2022 (Crédito: Sarah Del Piano)

“Gente x Gente” emerge como un espacio de creatividad y colaboración, fusionando la literatura con la actuación y la música en un entorno vibrante. En un panorama cultural en constante evolución, este ciclo se erige como un faro que ilumina la intersección entre distintas disciplinas y visiones artísticas.

En cada edición suman nuevos espectadores a los que van con habitualidad, ya que confían en la propuesta. Sobre la convocatoria, Delfina explicó: “Hoy, a casi dos años de la primera edición, pensamos que se armó una comunidad muy sólida de personas que vienen a todas las ediciones, independientemente de quiénes sean los invitados. Nos encanta que exista una audiencia que le interesa esta propuesta, que encuentra en el ciclo un espacio de vinculación y también lo ve como un lugar posible de exhibición. Nosotras tenemos una convocatoria abierta para que quien quiera nos mande sus textos, su música o sus referencias como actor/actriz, y cuando armamos la programación, siempre volvemos a esa lista de personas interesadas en compartir lo que hace”

*“Gente x Gente” se realizará el próximo lunes 14 de agosto en Abra Cultural a las 20 horas (Av. Hipólito Yrigoyen 840, CABA) y tendrá otra edición el jueves 14 de septiembre a las 19 horas en el Patio del Aljibe del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). Las entradas se pueden reservar en las redes sociales del proyecto.

