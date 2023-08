Festival de Cine de General Pico: 35 películas y una agenda llena de actividades

Apertura del 7° Festival de Cine de General Pico organizado por la Asociación Italiana XX de Septiembre de Socorros Mutuos en el Cine Teatro Pico (Foto: Julián Varela/ Télam)

Con Los delincuentes, del argentino Rodrigo Moreno y Corsage, de la austríaca Marie Kreutze, comenzó la 7ª edición del Festival de Cine de General Pico, que se desarrollará en esta ciudad del noroeste de la provincia de La Pampa hasta el 9 de agosto.

Este año el festival presenta 35 producciones, entre largometrajes y cortos, repartidas entre las competencias de películas nacionales, la que comprende los filmes internacionales, proyecciones especiales fuera de competencia y un foco con dos títulos del cine italiano.

Te puede interesar: “Santiago Loza: ‘Mi deseo primitivo es escribir’”

El festival, que tiene como sedes las imponentes salas del Cine Gran La Pampa (734 localidades) y el Cine Teatro Pico (534) y es organizado por la Sociedad Italiana junto a la Municipalidad de General Pico, comenzó la noche del jueves con Los delincuentes, de Rodrigo Moreno (El custodio, Un mundo misterioso, Una ciudad de provincia), que participó en la prestigiosa sección Un Certain Regard del último Festival de Cannes, con un relato que sigue a dos empleados bancarios que planean robar, en la sucursal en donde trabajan, el equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse.

"Corsage", de la directora austríaca Marie Kreutze, inauguró un programa doble de apertura (Foto: Télam S. E.)

En el doble programa de apertura, también se proyectó Corsage, de Marie Kreutze –que también compitió en Cannes, pero el año pasado, en la misma sección que el filme de Moreno– una biopic sobre la vida de la emperatriz de Austria, más conocida como “Sissi”.

Entre los estrenos nacionales, además de Los delincuentes, se verán Alma mula, de Juan Sebastián Torales; el documental Agua sucia, de Diego Crespo y Guillermo Ruiz; y la comedia dramática Estertor, de Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro.

La belga Here, de Bas Devos; la francesa Pasajes, de Ira Sachs; el documental chileno Punto de encuentro, de Roberto Baeza; la estadounidense Rotting in the Sun, de Sebastián Silva; y la boliviana Utama, de Alejandro Loayza, completan la Competencia Internacional de Largometrajes.

"Los delincuentes", del director argentino Rodrigo Moreno, inauguró un programa doble de apertura (Foto: Télam S. E.)

También se proyectan El colibrí, de Francesca Archibugi, y Terror en la ópera, del maestro Darío Argento, ambas películas de la Muestra de Cine Italiano.

Como parte central del festival pampeano, habrá una competencia de cortos regionales, compuesta por los trabajos de Die Moyano (Athea); Alejo Estrabou (He has neve rever eaten a cake); Branco Fernández Sciafa (Lo que dejamos en el camino); y Pablo Agustín Richards (Vías).

La presentación el sábado de la Pampa Film Comission a cargo de sus directores, Claudia Ferrero y Francisco Martín; el domingo una mesa de debate organizada por el flamante organismo, con las realizadoras Anahí Berneri y Franca González y la productora Mercedes Arias; y el lunes 7 una charla titulada “Hacia la Ley de Fomento al Desarrollo Audiovisual de la Provincia de La Pampa”, completan la voluntad de la provincia, y en especial de la ciudad de General Pico, de intervenir de manera activa de la industria audiovisual.

La noche del jueves 3 de agosto se dio por inaugurada la 7.ª edición del Festival de Cine de General Pico, que se extenderá hasta el miércoles 9 de agosto (Foto: Julián Varela/ Télam S. E.)

Las actividades especiales previstas en la 7ª edición del festival –debería ser el noveno año, pero durante la pandemia del Covid-19 el certamen decidió suspender sus actividades– incluyen la presencia de la actriz Julieta Díaz, que además de acompañar a la película Refugiado, de Diego Lerman –en donde compuso a una mujer víctima de la violencia de género que huye con su pequeño hijo–, ofrecerá un recital con las canciones de su disco Río, junto al guitarrista Diego Pressa.

Por otra parte hoy se realizará la exposición Cine y género: modelos femeninos para (des)armar en las películas de Niní Marshall en el Cine Gran Pampa, previa a la proyección de Mujeres que trabajan (1938), de Manuel Romero.

Y el sábado a las 11, en el Microcine Cine Teatro Pico, habrá un curioso taller de guion a través del tarot, a cargo de la directora Anahi Berneri (Un año sin amor, Aire libre, Alanís).

Con una programación que incluye charlas y diversos eventos para todas las edades, se lleva a cabo el Festival de Cine de General Pico, en la provincia de La Pampa (Foto: Julián Varela/ Télam)

Por último, dentro de la iniciativa Proyecto Infancias y Cine, el festival organiza actividades de formación para ver y hacer cine; y también habrá un espacio de Encuentro de Escuelas, con interacción con alumnos de nivel medio, docentes, capacitadores y miembros del certamen, para “fortalecer el pensamiento crítico audiovisual de los jóvenes”, según destaca la información brindada por el festival.

Fuente: Télam S. E.

Seguir leyendo