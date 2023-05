El argentino Leonardo Gotleyb será jurado en el Concurso Internacional de Arte sobre Papel en Bulgaria

El xilografista Leonardo Gotleyb y su obra sobre el transbordador del Riachuelo

Pasión por la vida –el preciado Bien-, pasión por el arte en particular; pasión por la xilografía, por la valoración y la permanencia de una técnica de impresión con plancha de madera que ya utilizaban los chinos en el siglo III. El grabador argentino Leonardo Gotleyb, arma sus petates en estos días, rumbo a Sofía, capital de Bulgaria. Lo lleva la invitación a ser jurado de la 14a Edición del Concurso Internacional Amateras “Paper Art Fest” Sofia 2023.

Repasamos el derrotero del artista, la trascendencia de su obra en el panorama contemporáneo y sobrevolamos por el encantador sino de los artistas.

De la serie “Testigos silenciosos”. “Restos arqueológicos urbanos, como monumentos de la ciudad cosmopolita… Estructuras que como un animal prehistórico, perdieron su piel, dejando visible el esqueleto”, define el artista

TRAYECTO

El chaqueño Leonardo Gotleyb –radicado actualmente en el barrio de La Boca- es un maestro apasionado de la xilografía. Y ese arte ejercitado desde hace décadas pone a su obra en estado de excelencia y al artista en plenitud y cosechas, como la invitación a ser jurado de la 14 Edición del Concurso Internacional Amateras “Paper Art Fest” Sofia 2023. También inaugurará su muestra individual “Arqueología Urbana, V”, que tendrá por sede el Palacio del Museo Histórico Regional de Sofía y que cuenta con el respaldo de la Cancillería y de la Embajada argentina en Bulgaria, actualmente a cargo de Alfredo Atanasof.

"Yacaré Overo Iluminado" - Escultura: Hierro de la construcción, radiografías impresas y luz - 2,00 x 45 x 30 cm

— ¿Por qué la xilografía, cuando sucedió “el enamoramiento”?

— ¡Nobleza no es solo una yerba! El lenguaje gráfico y más específicamente el de la xilografía, aquel que se construye sobre una matriz de madera tiene un encanto peculiar! Es diálogo y conflicto, una lucha entre la fuerza ejercida por el artista y la resistencia de la materia. Aliado siempre a sus herramientas, las gubias de acero, el artista ensaya una ceremonia unida al origen de antiguos códigos de Oriente. La nobleza de la madera es la responsable de sostener y transmitir las imágenes que el artista intenta compartir. Pero si hablamos de encantamiento, fue gracias a mis dos grandes maestros: Fabriciano Gómez y Ricardo Jara que me hicieron amar la madera. Su consistencia, su olor, sus posibilidades están ligados a sus tempranas enseñanzas!

En el taller. "Aliado siempre a sus herramientas, el artista ensaya una ceremonia unida al origen de antiguos códigos de Oriente” dice Gotleyb

LOS CAMINOS DEL ARTE

¿Por cuáles búsquedas, la imagen de Gotleyb? Qué viene a decir al mundo su obra? La reflexión del curador y crítico de arte paraguayo Ticio Escobar arroja unas premisas: “Buscando el secreto del paisaje urbano, Leonardo Gotleyb rastrea por debajo de sus construcciones el pulso íntimo, el lugar ausente, el detrás absoluto de la fachada y del andamio. Encuentra un entramado oscuro y descarnado y un armazón sostenido en el vacío. Descubre el reflejo invertido de las nervaduras esenciales, los resortes, tal vez de tanto empeño cartesiano. Allí, en el fondo el artista ni juzga el sueño ilustrado ni queda demasiado seducido por la utopías de un racionalismo que reticula, secciona y rearma las geometrías de las ciudades. Se limita a presentar, serena, implacable, la radiografía o la foto quemada de miles de sueños y amenazas enmarañadas. A describir, con anticipada nostalgia arqueológica, el limite de cada proyecto humano que incuba siempre una ruina en sus entrañas...”

Una característica del artista fue su presencia permanente en el mundo xilográfico. Desde 1987, su obra ha sido seleccionada en más de cien Bienales en América, Europa y Asia. Obteniendo 19 Premios Internacionales.

“Arqueología urbana V”, la muestra que inaugura Gotleyb en Sofía, capital de Bulgaria, con auspicio de la Embajada argentina

Entre ellos, y por sólo destacar alguno, el Special Award, en la 9º Trienal Internacional de Artes Gráficas Bitola 2018 en la República de Macedonia, “por su notable contribución al arte gráfico en el mundo”, valga resaltar que en el marco de una convocatoria de 800 artistas de más de 160 países.

Gotleyb es considerado uno de los autores más importantes del arte gráfico del mundo, un artista original, perfeccionista en su técnica, con una poética profunda y una creatividad e inventiva artística excepcionales.

Hay detrás un largo camino de tesón. Y una herencia de luchas y conquistas.

Nació en Resistencia en 1958. Sus abuelos fueron inmigrantes europeos que poblaron el Chaco, que llegaron a una tierra fértil (en sentido amplio), que puso alas al adolescente artista que inició sus estudios en la Academia Provincial de Bellas Artes junto a grandes referentes de aquellos días, como Miryam Romagnoli, Ricardo Jara, Ivan Sagarduy y Fabriciano Gómez.

Trasbordador. El trabajo creativo de Gotleyb consiste principalmente en una gráfica expresionista que se distingue por las poderosas estructuras de los objetos arquitectónicos de la ciudad y las composiciones de trama compleja y expansiva

— Podríamos convenir que el artista decodifica el mundo, su presente, su contemporaneidad. Lo alaba o lo denuncia, lo retrata ¿Qué lectura filosófica hace de la realidad?

— El artista es un juglar, va de pueblo en pueblo gritando sus verdaderas, susurrando sus penas, contando a través de su mirada un mundo paralelo al que vemos cotidianamente, pero con una intensidad diferente. Normalmente el artista señala un hecho, resalta colores y formas, nos devuelve la realidad unas veces en forma de poesía y otras en cruentos ensayos. En mi caso, intento subrayar con mis obras el exceso que ejercemos a la naturaleza. Es un alerta ecológico, mega ciudades que crecen en forma desmedida dando la espalda a la naturaleza. Ciudades que con palabras de Carlos Castañeda perdieron el camino del corazón.

EL GRABADOR Y EL POETA

— Sus periplos (presencia de su obra en el mundo) lo han llevado por distintas y distantes geografías, lo han compenetrado con sus pares y sus obras.

— No elijo el destino de mis viajes. Son mis obras las que me llevan a diferentes territorios. Sean reales o imaginarios tengo siempre listo mi pasaporte. La curiosidad es mi combustible, mi pasión el medio de transporte. Aunque últimamente elijo el avión por un tema de comodidad y de tiempo. Un ejemplo que pinta ese “mis obras me elijen el destino”: Adelantábamos que el jurado argentino va con una potente muestra bajo el brazo: “Arqueología Urbana, V”, que inaugurará en el marco de su estadía en Bulgaria, en otra sede, otro de esos palacetes soberbios de Sofía, el Palacio del Museo Histórico Regional de Sofía. Y será este 25 de Mayo.

Pero hay una vuelta de tuerca más para pensar en esas ajustadísimas casualidades –si es que existen casualidades y azares en un cosmos signado por las matemáticas- y dejamos al entusiasmo de Gotleyb hablar: “Ese mismo día que se inaugura mi muestra se va a proyectar `Corazón como un pájaro´, un documental, dedicado al poeta chaqueño con raíces búlgaras Mario Nestoroff. Realizada por Axinia Ivanova e Iván Tzankov. De treinta minutos de duración. Se ha presentado hasta día del hoy en Buenos Aires, Montevideo, Skopie y Viena”.

El Chaco hizo su diversidad con oleadas de inmigrantes. En el siglo XX hay una fuerte corriente migrante de Europa central hacia el Chaco adentro. En esa cascada de culturas llegan de Bulgaria los Nestoroff y el niño que nació (“a la luz de una lámpara”) será poeta. Un poeta, “maldito”, en el sentido baudelariano. Escribía en las mesas de café, en servilletas de papel (un amigo periodista iba recolectando sus versos y los publicaba); borracho, indiferente al mundo, sólo cantándolo en servilletas de bar… Un hombre de las calles que decía “…y pienso que es muy bueno, si es que tiene alma uno/ que el alma de uno quede a vivir en tus calles.”. En una vereda del centro de Resistencia, está impertérrito, su busto.

Estas triangulaciones, de culturas, de migraciones; estos ricos diálogos del grabador y del poeta, chaqueños ambos; un encuentro al otro lado del mundo, en fin…

“Acorazado”. La imagen intrincada, laberíntica, afinada a las simetrías, al misterio…

LOS RETRUÉCANOS

El título de la muestra “Arqueología Urbana, V” que lleva nuestro grabador, nos invita a entrar a esa estética tan personalísima, muy… “gotleybana”.

El trabajo creativo de Gotleyb, consiste principalmente en una gráfica expresionista que se distingue por las poderosas estructuras de los objetos arquitectónicos de la ciudad y las composiciones de trama compleja y expansiva.

Fermín Fevre ve claramente: “Su visión del mundo urbano no necesita de descripciones ni de la narratividad del paisaje tradicional. Su mirada va hacia lo esencial. Sus “arqueologías urbanas” situadas en la contemporaneidad del presente, aparecen como metáforas del mundo urbano que vivimos. Partiendo de elementos estructurales de la realidad, va hacia la abstracción para terminar constituyendo una nueva realidad, alusiva a la anterior, pero inequívocamente autónoma”.

Y en otro momento agrega: “En esta elaboración del mito urbano como algo inherente al hombre de hoy, hallamos el mayor vuelo creativo de este aún joven artista que pone sus recursos técnicos al servicio de una visión profunda y certera del hombre urbano contemporáneo, con la seguridad expresiva de un maestro...”

Leonardo Gotleyb - Título: “Filomena” - Técnica: Xilografía - Medidas: 60x60 cm - Año: 2022

EL ARTE DEL GRABADO

— En las diversas artes plásticas, qué lugar ocupa el grabado?

— Las Artes Visuales en este Siglo XXI, pero también a finales del SXX, perdieron sus límites, y cada vez se constituyen más en un término que puso de relieve Néstor García Canclini en “Culturas híbridas” (Paidós, 1990), donde hace referencia a la hibridación o enriquecimiento por el aporte que hacen las diferentes culturas y lenguajes al encontrarse y permitir reconstruirse con más herramientas!

— ¿A qué grabadores admira?

— No puedo dejar de ser obvio, y tengo que nombrar a los grandes maestros de la historia del Arte como Alberto Durero, Rembrandt, Goya, y a la escuela del expresionismo alemán. Por cierto, hablando del expresionismo alemán, hay una artista esencial, que me gustaría nombrar. Me refiero a Käthe Kollwitz, excepcional por su obra y su compromiso con la paz, la solidaridad y la justicia. Tampoco puedo dejar de nombrar a la grabadora y gran artista argentina Alicia Diaz Rinaldi, que fue mi gran maestra en el arte y en la vida.

— ¿Qué diagnóstico del grabado y de los grabadores en el presente?

— Hay muchos y muy buenos, lo que puedo decir además es que somos bastante cabeza dura. Los grabadores, artistas que elegimos al grabado como lenguaje para expresarnos, somos las típicas personas que nos volvemos a golpear con las mismas piedras. Solidarios con el lenguaje gráfico, solemos tener que estar explicando de qué se trata. Es más fácil decir que sos pintor, escultor, fotógrafo o performer. Yo lo tomo como un proyecto personal. Insisto y hago toda la docencia que puedo. El grabado es un “original múltiple”, que permite que el arte se difunda y llegue a manos de una mayor cantidad de personas. No hay presente sin pasado, la xilografía que es una forma de grabado, tiene la noble herencia de haber sido el antecedente del libro impreso.

AU REVOIR

— ¿Expectativa de tu próxima e inmediata visita a Sofia?

— Me viene inmediatamente la letra de un tango, que más que una canción es un himno, poesía pura. “Uno busca lleno de esperanzas / El camino que los sueños / Prometieron a sus ansias…” Muchas expectativas, unas páginas en blanco que deben ser llenadas. El artista es un ser que anda por la vida buscando ser amado y entrega lo que sabe hacer, la realidad en forma de metáforas. Parafraseando a Nietzsche: “El arte sirve para no morir de realidad”. Unas veces muestra y otras esconde.

