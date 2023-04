Salman Rushdie y Neil Gainman, entre las 100 personas más influyentes del año según Time

De izquierda a derecha: Wolfgang Tillmans, Suzan-Lori Parks, Shervin Hajipour, Tracie D. Hall y Ke Huy Quan (fila superior); El Anatsui, Simone Leigh, Neil Gainman, Judy Blume y Salman Rushdie (fila inferior)

La revista Time publicó este jueves su tradicional lista de las “100 personas más influyentes” de 2023, en la cual incluyó, entre otros, al fotógrafo Wolfgang Tillmans, los escritores Salman Rushdie, Judy Blume y Neil Gainman, los escultores Simone Leigh y El Anatsui, y al actor ganador del Oscar Ke Huy Quan junto a otros artistas de diversos rubros. La publicación destacó y reconoció el trabajo de actores, músicos, escritores, entre otros, repartidos en seis categorías: “Artistas”, “Innovadores”, “Titanes”. “Líderes”, “Iconos” y “Pioneros”.

Sobre Rushdie -ubicado en la categoría “Íconos”-, escribió su amigo, el cantante irlandés de U2 Bono: “Para mí, el rock and roll siempre ha tenido que ver con la liberación. La continua creatividad de Salman se ha convertido en una expresión diferente de esa misma liberación, un desafío y una determinación a no ser silenciado. Por supuesto que había angustia mientras me contaba la historia del atentado, pero lo que estaba claro es que no se dejaría vencer”.

El texto que acompaña y justifica la elección de Gainman, dentro de la categoría “Artistas”, fue escrito por el actor británico James McAvoy, quien le destaca “su creencia en la necesidad de contar historias: es algo que necesitamos a nivel de ADN” y dice sentirse “muy emocionado por haber entrado en su esfera de influencia, que no ha hecho más que crecer. Es fantástico ver cómo la obra de Neil gana nuevos fans, más recientemente con la adaptación a Netflix de su galardonada serie de cómics The Sandman”.

Wolfgang Tillmans acaba de presentar en el MoMA con una ecléctica muestra de su obra fotográfica

Uno de los elegidos es Wolfgang Tillmans. Al fotógrafo y artista conceptual alemán lo destacaron por su capacidad única de llevar al espectador a través de historias y líneas temporales reales e imaginarias, algo que se destaca en su reciente retrospectiva itinerante Mirar sin miedo. También, lo reconocieron por ser el encargado de fotografiar a numerosos artistas de la época como Kate Moss o Frank Ocean.

Judy Blume es considerada como la escritora que se atreve a contarles a las niñas y adolescentes la verdad

Judy Blume, es una autora de novelas para niños y jóvenes adultos estadounidense, que ayudó a interpretar con honestidad a los adolescentes tocando temas como la vergüenza corporal, acoso escolar, la menstruación o la masturbación. Entre sus libros se destacan ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret.

Neil Gaiman y su obra "Sandman" cautivaron a una generación (The Washington Post / Guerin Blask)

Al escritor Neil Gaiman, autor de la supervendedora novela gráfica Sandman, le reconocieron que su forma de escribir hace sentir a los lectores “como si les estuviera desvelando un gran secreto”. “Sus mundos están ocultos, envueltos en misterio, pero nunca tan alejados de los nuestros. Siempre están apenas al alcance de la vista: bajo la calle, en un edificio oscuro o al final de una callejuela”.

El cantautor iraní Shervin Hajipour se comprometió con la libertad de expresión en su país

El cantautor iraní Shervin Hajipour es destacado por su compromiso con las protestas en su país tras el asesinato de Mahsa Amini y cómo su canción “Baraye” (“A causa de”) se convirtió en un himno. Además, recibió el primer Grammy a la mejor canción para el cambio social.

La dramaturga Suzan-Lori Parks escribió sobre la pandemia en la obra "Plays for the Plague Year" (Foto: Jenny Anderson/Getty Images for CAA)

Suzan-Lori Parks es una dramaturga, guionista, música y novelista estadounidense que “transmite sus ideas en sus obras y no trata de forzar a la gente como si fueran peones en un tablero de ajedrez”. En su estilo, la búsqueda es una reacción visceral a sus palabras. Actualmente se está representando su elogiada obra Plays for the Plague Year (Obras para el año de la peste), centrada en la pandemia, en el Teatro Público de Nueva York.

El Anatsui recibió un Doctorado Honoris Causa en Artes de la Universidad de Harvard (Foto: Paul Marotta/Getty Images)

El Anatsui es uno de los escultores más impactantes de la actualidad. De él se destaca una capacidad incomparable para experimentar con los materiales. Además, tiene una “impresionante combinación de rigor experimental y visión inspirada” que convierte materiales tan sencillos como placas de imprenta o tapones de botellas de licor en magníficas construcciones y composiciones expuestas en todo el mundo.

La escultora Simone Leigh fue la primera mujer afroamericana en encabezar el Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images)

Simone Leigh es una artista integral que se destaca por su elegancia única, una técnica bien ejecutada y la majestuosidad general de su obra que trasciende la forma artística y cautiva la atención. Durante generaciones, los cuerpos negros han sido estereotipados, marginados y convertidos en mercancía, pero Simone da la vuelta completamente a esa narrativa con sus esculturas, centrándose en las experiencias y celebrando los cuerpos negros, específicamente los femeninos, por su belleza, fuerza y orgullo.

Ke Huy Quan, ganador del Oscar a mejor actor de reparto (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

El actor Ke Huy Quan, ganador de un premio Oscar por su interpretación en Todo en todas partes al mismo tiempo, tiene detrás una lucha incansable por hacerse de un lugar y un nombre en el cine. Si bien trabajó con Steven Spielberg y George Lucas, se retiró de la actuación por falta de oportunidades para los actores asiáticos. Pero sus cualidades y dones únicos han hecho que por fin, el mundo lo reconozca.

Salman Rushdie fue atacado en agosto de 2022 por un extremista islámico (Foto: REUTERS)

El escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado en agosto pasado en Nueva York, se ha negado a ser condicionado por el terrorismo. Al margen de sus escritos, ésta es la lección de su vida que se destaca. La continua creatividad del novelista se ha convertido en una expresión diferente de liberación, desafío y determinación a no ser silenciado. Considerando que “la libertad a menudo pierde, pero nunca es derrotada”.

Tracie D. Hall, directora de la asociación de bibliotecas más antigua y más grande del mundo (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images)

Tracie D. Hall es la primera mujer afroamericana que dirige la American Library Association desde su creación en 1876. Se destaca su fuerte compromiso para tener en la institución, la mayor diversidad posible de libros para el mayor número posible de lectores. Se ha comprometido con el trabajo de las bibliotecas públicas y el derecho de todos los ciudadanos en aprender a leer y escribir. Ella “ha enseñado que el amor por las bibliotecas y los libros puede liberarnos del odio y la mentira”, destaca Time.

