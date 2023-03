Bastien Bouillon, protagonista de “La noche del crimen”: “La película no da lecciones de moral”

Trailer de La noche del crimen, de Dominik Moll

La noche del crimen es la nueva película del director francés Dominik Moll, que acaba de ganar seis categorías en la última entrega de los Premios César, incluyendo “Mejor película, “Mejor dirección” y “Actor revelación masculina” a su protagonista Bastien Bouillon. El premiado actor se encuentra en Buenos Aires para presentar la obra de Moll, parte del Festival de Cine Francés que se desarrolla en el complejo Cinépolis de Recoleta. “La película trata un tema muy universal: las relaciones entre hombres y mujeres, sin querer dar lecciones moralizantes. Logra plantear preguntas y de la misma manera que mi personaje evoluciona a medida que avanza la película, crea ese efecto en la cabeza de los espectadores. Y se quedan pensando en ella, incluso varios días después de haberla visto. Hasta se puede ver más de una vez y se descubrirán nuevas reflexiones”, le dice Bouillon a Infobae Cultura.

La noche del crimen (La nuit du 12, en su idioma original) es un policial que tiene como eje central la investigación de un femicidio de una joven de la ciudad francesa de Grenoble. Sin embargo, el film va más allá. Está basado en el libro de Pauline Guéna 18.3 - Un año con la brigada criminal. El director realiza una adaptación muy particular de lo que plantea la autora, ya que además del asesinato rescata la realidad angustiante y rutinaria que enfrentan día a día esos policías con bajos presupuestos y realizando operativos de manera casi artesanal.

El film pone de manifiesto las relaciones entre hombres y mujeres, los roles que ocupan cada uno y como los mandatos y los preconceptos pueden enceguecer las miradas de cualquier persona, hasta las más deconstruidas. Este crimen perseguirá a Yohan, un investigador recientemente ascendido, que no logra dar con el asesino pero sí con una larga lista de sospechosos, donde todos parecen ser culpables. Pondrá en evidencia a una sociedad quebrada, poco protectora y a un sistema que expone cada vez más a sus víctimas. Esa obsesión pondrá en jaque la carrera de este meticuloso investigador y sus compañeros, transformándose en una herida que nunca llega a cicatrizar.

"La noche del crimen" es uno de los grandes atractivos del Festival de Cine Francés que se desarrolla en el complejo Cinépolis de Buenos Aires

Este es el diálogo de Infobae Cultura con Bastien Bouillon,

—¿Cómo fue el proceso para llegar a este protagónico?

—Para ser totalmente honesto, llegué muy tarde al casting de esta película. Las dos directoras del mismo eran Agathe Hassenforder y Fanny de Donceel y junto a Dominik ya le habían entregado el guión a otros actores para que lo leyeran. Sobre el final, me contactaron y tuvimos una sesión de trabajo con el director y encontramos juntos una visión común de lo que iba a ser mi personaje así que me eligió. Creo que el hecho de haber trabajado con él antes y de conocerlo me permitió a adivinar más o menos que esperaba de mí y entonces poder ofrecerle eso que él deseaba. Es un protagonista inusual ya que es muy reservado y un hombre de pocas palabras.

"Es una película con la que me siento completamente en sintonía desde el punto de vista político", dice Bastien Bouillon (Foto: Maximiliano Luna)

—Se trata de una película plagada de hombres, desde un equipo de investigación hasta los sospechosos. ¿Qué tipo de masculinidad buscaban en esos personajes?

—Si bien todos los personajes son diferentes, hay algo de la masculinidad que comparten. El director buscaba deconstruir al típico equipo de policía viril, quitándole el aspecto sensacionalista que tienen en general los policiales. Los personajes masculinos son más descuidados, les faltan recursos. En un momento llegan a un interrogatorio en un auto familiar, no en un patrullero y sin armas. Parecen más vendedores ambulantes. Más que el rol de ellos, creo que lo que se ve es la importancia que se le dan al femicidio los superiores de ellos, que los dejan casi sin elementos para llegar a este asesino. Por otro lado, muestra que sí existen policías que tienen visiones machistas que tienen comentarios desubicados dedicados en su manera de tratar a las mujeres, cómo también la poca credibilidad que se les da a ellas a la hora de declarar o juzgarlas.

—Con el personaje interpretado por Bouli Lanners, se crea un compañerismo y cercanía que atraviesa la pantalla, ¿cómo lograron esa sensación?

—Esa camaradería se creó gracias a la inteligencia que tuvo el director de la película. Él considera que el 80% del trabajo de dirección de actores se da el momento del casting y lo importante para él es que los actores no funcionemos únicamente como grupo en el rodaje, sino también por fuera y ese compañerismo con se dio de manera natural. Además, el papel de Bouli Lanners contrarresta al protagonista ya que es más sentimental e impulsivo. De todos modos, la relación se buscaba con todo el equipo de investigación para demostrar que, dentro de una misma rutina pueden aparecer bromas y momentos de relajación, aunque se esté investigando un crimen.

El actor ya había trabajado con el director Dominik Moll en la película "Sólo las bestias" (Foto: Maximiliano Luna)

—¿Qué repercusiones tuvo la película en su estreno en Francia?

—Fue muy bien recibida. El hecho de saber que es un crimen que no se resuelve hace que los mismos espectadores tengan que llenar esos vacíos. Es un tema que es tendencia mundial y es algo que se está cuestionando desde hace unos diez años a partir del Me Too.

—Sos hijo del reconocido director de teatro Gilles Bouillon, ¿cómo lograste hacerte tu propio camino?

—Lo logré en solitario. Tuve la suerte de tener una apertura hacia la cultura desde que era niño y sé que eso es un privilegio propiamente dicho pero no fue algo que me abrió puertas. Tuve que avanzar poco a poco, ser tenaz y perseverante. Realicé un sinfin de películas y series de televisión hasta llegar a este primer protagónico.

Es la primera vez que Bastien Bouillon acompaña a alguna de sus películas en el exterior (Foto: Maximiliano Luna)

—¿Qué sensaciones te despertó haber ganado un premio tan importante como el César?

—Es un honor y una gran suerte que este éxito venga con una película con la que me siento completamente en sintonía desde el punto de vista político y me pone muy contento. Uno puede tener un rol protagónico pero no es común que pueda conjugar al ciento por ciento con el rol que tiene que asumir. A veces pasa y otras no. No significa que cuando eso no pasa estemos actuando mal o que la película sea mala, pero cuando ocurre te llena de satisfacción.

* La noche del crimen, de Dominik Moll se proyecta este sábado 18 de marzo a las 21:40 en el Cinépolis de Recoleta. Al final habrá un encuentro de preguntas y respuestas con el protagonista.

