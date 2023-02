Jorge Carrión llega a Infobae con la columna semanal “Hiperconexiones”

Jorge Carrión publicará todos los viernes "Interconexiones", su columna semanal en Infobae Cultura

El viernes 24 de febrero comienza “Hiperconexiones”. Ese el título de la columna semana que Jorge Carrión tendrá en Infobae. Todos los viernes, el reconocido escritor y crítico cultural español (Tarragona, 1976) publicará artículos con sus reflexiones sobre literatura, series, películas, podcasts, internet y todo tipo de fenómenos culturales clásicos y virales.

Carrión ha publicado, durante los últimos siete años, en las versiones en español de los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post. Ahora aquí, en Infobae, los lectores podrán acceder a sus columnas de forma gratuita sin tener que pagar ningún adicional.

Nacido en Tarragona, España, en 1976, Carrión pasó la mayor parte de su vida entre Mataró (ciudad catalana del litoral mediterráneo) y Barcelona. Ha vivido también en Argentina y Estados Unidos. Es licenciado y doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente, dirige el Máster en Creación Literaria junto a José María Micó.

Jorge Carrión llega a Infobae con "Hiperconexiones"

Ha ejercido la crítica cultural en los suplementos de los diarios Avui, ABC, Perfil, Clarín y La Vanguardia. También en Letras Libres, National Geographic Viajes, Otra Parte, Revista de Occidente, Eñe, Lonely Planet Magazine y Revista Anfibia. Dirigió la revista literaria Quimera y formó parte del consejo de la revista Lateral.

Publicó varios libros. Los vagabundos de la chatarra fue la primera novela gráfica periodística publicada en España. Debutó en la ficción en 2001 con la nouvelle Ene y en 2010 publicó su primera novela: Los muertos, que luego se volvió saca con Los huérfanos, Los turistas y Los difuntos.

Otros libros suyos ligados a la mirada cultural del mundo son Librerías, Teleshakespeare, Contra Amazon y Lo viral. En 2020 incursionó en el mundo del podcast con Solaris. A fines de 2022, publicó en plataformas su nuevo “ensayo sonoro” (como llama él a este formato), titula Ecos: diez capítulos sobre pequeñas grandes cuestiones de la humanidad.

Todos los viernes, el reconocido periodista español publicará artículos y reflexiones sobre literatura, series, películas, podcasts e internet (Foto: Beto Gutierrez)

“En vez de agobiarnos con el exceso, hay que disfrutar de él. Ecos no sería posible sin YouTube o Soundcloud, donde hay muchísimo contenido intrascendente, pero también muchos tesoros”, dijo a Infobae Cultura. Esa mirada singular estará en cada columna semanal.

En un video que ha hecho desde su casa, anunció su columna en Infobae de este modo: “Me hace mucha ilusión incorporarme como crítico cultural en el proyecto de Infobae”. Faltan apenas siete días. A partir de entonces, los lectores podrán disfrutar su pluma y su abordaje característicos.

