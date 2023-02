La Berlinale comienza con un mensaje de Zelenski y el objetivo de reconquistar del público poscovid

El logotipo de la Berlinale aparece en la entrada del Berlinale Palast (Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch/Fotografía de archivo)

La Berlinale abre su 73.ª edición con la exhibición de la comedia romántica She came to me para volcarse luego en la realidad, enviar su mensaje solidario a Ucrania y tratar de reconquistar su carácter popular, liberado de las restricciones del COVID.

Las 19 aspirantes a los Osos, sobre las que decidirá el jurado presidido por Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre sus miembros, son un exponente de distintas “crisis actuales”, según avanzó el director de la Berlinale, Carlo Chatrian, al presentar su programación.

El festival pretende ser una “ventana al mundo”, con varias películas a concurso volcadas en la infancia, como la española 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, en torno a una niña transexual, o Totem, de la mexicana Lila Avilés.

La inaugural She came to me, fuera de concurso, aportará el tono ligero, con Rebecca Miller en la dirección y Anne Hathaway en el reparto.

La actriz Anne Hathaway y la directora Rebecca Miller asisten a una rueda de prensa para promocionar la película "She Came to Me" en el 73.° Festival Internacional de Cine de la Berlinale en Berlín, Alemania, 16 de febrero de 2023 (Foto: REUTERS/ Annegret Hilse)

En los días siguientes desfilarán las aspirantes al Oso, alternadas con invitados especiales y homenajeados, como el actor y director estadounidense Sean Penn, que estrenará Superpower, y su compatriota Steven Spielberg, que recibirá el Oso de Oro de Honor.

Superpower es el esperado documental que Penn y Aaron Kaufmann empezaron a rodar en Ucrania en 2021 y que los convirtió en testigos del inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022. El presidente Volodímir Zelenski es su figura central y se espera, asimismo, su intervención virtual ante la Berlinale.

Stewart, con 32 años la presidenta del jurado más joven de la historia del festival, tendrá entre su equipo a Simón, quien vuelve a Berlín tras haber ganado en 2022 el Oso de Oro con Alcarrás, y el rumano Radu Jude, ganador del máximo premio en 2021 con Bad Luck Banging or Loony Porn.

La selección de las aspirantes a los Osos incluye muchos representantes del cine independiente y nombres jóvenes, como las mencionadas directoras española y mexicana.

Los miembros del jurado, de izquierda a derecha, Radu Jude, Valeska Grisebach, Carla Simon, Kristen Stewart, Golshifteh Farahani, Johnnie To y Francine Maisler asisten a un photocall en el 73.° Festival Internacional de Cine de la Berlinale en Berlín, Alemania, 16 de febrero de 2023 (Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch)

De Portugal competirá Mal Viver, de Joao Canijo, director presente además en la segunda sección del festival; Encounters, con el contramolde de la anterior, Viver mal.

Habrá cinco representantes alemanas, entre ellas Music, de Angela Schanelec, e Ingeborg Bachmann, de la veterana Margarethe von Trotta y con Vicke Krieps en el papel de la gran escritora austríaca, viajando por el desierto tras su ruptura con Max Frisch.

Otro alemán, Christian Petzold, vuelve al festival del que es asiduo con Roter Himmel. Es un filme con aire de continuidad de Ondina, interpretado también por Paula Beer. Completan la representación del cine anfitrión Christoph Hochhäusler y Emily Atef.

Aportará una dosis de ironía Blackberry, sobre el auge y caída de estos teléfonos inteligentes, dirigida e interpretada por el canadiense Matt Johnson. Por parte británica concursa Manodrome, dirigida por John Trengove y con Adrien Brody y Jesse Eisenberg.

De Francia llegará el siguiente golpe de realidad, Sur l’Adamant, en el que Nicolas Philibert se sumerge en el día a día de un centro de día para discapacitados. El otro francés a concurso es Le grand Chariot, con Philippe Garrel incidiendo en su familia.

Completa el ciclo europeo la franco-italiana Disco Boy, un duro filme dirigido por Giacomo Abbruzzese, con el alemán Franz Rogowski interpretando a un desarraigado enrolado en la legión francesa.

Imagen de archivo del Berlinale Palace (Foto: EFE/ EPA/ Flip Singer)

Del cine asiático proceden dos filmes de animación: la japonesa Suzume, de Makoto Shinkai, y Art College 1994, de Liu Jian, que se añadió a la selección en el último momento. La estadounidense Past Lives, de Celine Song, recorre el periplo amoroso de una surcoreana –Greta Lee–, de continente en continente.

Dos australianos –Limbo, de Ivan Sen, y The survival of Kindness, de Rolf de Heer–, y la china The shadowless tower, de Zhang Lu, completan la lista de aspirantes.

Golda, Seneca y Boris Becker

Tres producciones fuera de concurso traerán a la alfombra roja algo de impacto mediático. Se espera a Helen Mirren, protagonista de Golda, el film centrado en la primera ministra israelí Golda Meir.

La proyección de Seneca aportará la presencia de John Malkovich, mientras que para el estreno del documental Boom! Boom! The world vs. Boris Becker se espera la del ex astro alemán del tenis, tras pasar ocho meses en una cárcel británica por problemas financieros.

La Berlinale aspira a recuperar este año su sello de identidad: el de festival abierto al público que, con excepción de los años de la pandemia, vendía 330.000 entradas.

Trabajadores montan el logo de la Berlinale en la entrada del Berlinale Palast para el Festival Internacional de Cine de la Berlinale en Berlín,que comienza este jueves 16 (Foto de archivo: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Lista de las películas de la sección oficial a competición de la Berlinale

La 73.ª edición de la Berlinale incluirá 19 películas en su sección oficial sobre las que repartirá los Osos el jurado internacional presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre sus miembros.

La siguiente es la lista de esos filmes, así como las representantes de España y Latinoamérica incluidas en la sección Encounters, la segunda del festival, que abrirá este jueves la proyección, fuera de concurso, de She came to me, de Rebecca Miller.

Competición oficial:

- 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola Solaguren (España)

- Bai ta Zhi Guang -The shadowless Tower, de Zhang Lu (China)

- Bis ans Ende der Nacht -Till the End of the night, de Chistopher Hochhäusler (Alemania)

- Blackberry, de Matt Johnson (Canadá)

- Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese (Francia, Italia, Polonia, Bélgica)

- Le gran chariot, de Philippe Garrel (Francia, Suiza)

- Ingeborg Bachmann, de Margarethe von Trotta (Suiza, Austria, Alemania, Luxemburg)

- Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Someday we’ll tell each other Everithing) de Emily Atef (Alemania)

- Limbo, de Ivan Sen (Australia)

- Mal viver (Bad Living), de Joao Canijo (Portugal, Francia)

- Manodrome, de John Trengove (Reino Unido)

- Music, de Angela Schanelec (Alemania, Francia, Serbia)

- Past Lives, de Celine Song (Estados Unidos)

- Roter Himmel, de Christian Petzold (Alemania)

- Sur l’Adamant, de Nicholas Philibert (Francia, Japón)

- The survival of Kindness, de Rolf de Heer (Australia)

- Suzume, de Makoto Shinkai (Japón)

Representantes del cine español o latinoamericano en la sección Encounters

- Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch (Argentina, Austria)

- El eco, de Tatiana Huezo (México - Alemania)

- Orlando, ma biographie politique, de Paul B. Preciado (Francia)

- Samsara, de Lois Patiño (España).

Los miembros del reparto de "She Came to Me" Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Anne Hathaway, Evan Ellison y la directora Rebecca Miller mientras asisten a un photocall para promocionar la película en el 73 Festival Internacional de Cine de la Berlinale (REUTERS/Fabrizio Bensch)

She came to me y el mensaje Zelenski

El plato fuerte de la apertura de la 73.ª edición de la Berlinale es el estreno mundial de She came to me, una comedia romántica dirigida por Rebecca Miller, que se exhibirá fuera de competición en una gala que contará con la intervención virtual del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mensaje de Zelenski marcará la apertura del festival berlinés, donde en los días siguientes se estrenará el documental Superpower, dirigido por Sean Pean y centrado en la figura del líder ucraniano.

FOTO ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (Foto: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Handout vía REUTERS)

Tras su intervención se estrenará la película de Miller, interpretada por Anne Hathaway, Marisa Tomei y Peter Dinklage, que traslada un amor a lo Romeo y Julieta a los Estados Unidos de hoy, polarizados y entre personajes sumidos en neurosis.

El estreno será el preámbulo al desfile en días sucesivos de las 19 aspirantes a los Osos, que inaugurará el viernes el filme australiano The Survival of Kindness.

Corresponderá al jurado internacional presidido por Kristen Stewart y con la directora española Carla Simón entre sus miembros, entregar sus premios el sábado 25, la víspera del cierre oficial del festival con el llamado Día del Espectador.

Con información de EFE.

