Una cuadro inspirado en una colisión de autos de Warhol supera los USD 85 millones

People take a look of Andy Warhol masterpiece from seminal death and disaster series before Sotheby’s November auctions in New York, U.S., November 4, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

El cuadro monumental de Andy Warhol White Disaster, pintado en 1963 y en el que se muestra un pavoroso accidente de autos, se vendió por 85 millones de dólares en una subasta organizada por Sotheby’s en Nueva York.

La puja, que tuvo lugar ayer, fue entre dos compradores, duró dos minutos y el subastador bajó el martillo a 74 millones de dólares. Con la inclusión de las comisiones, el precio total fue de 85,3 millones de dólares.

La casa de subastas había estimado el precio del cuadro en más de 80 millones de dólares, una cifra significativa pero muy lejos de la que cosechó una obra del artista hace seis meses con el retrato de Marilyn Monroe que se vendió por 195 millones de dólares y se convirtió en la segunda obra más cara de la historia.

Te puede interesar: Retrato de Marilyn Monroe pintado por Warhol pulverizó un récord: fue subastado en USD 195 millones

El público observa a la obra de Andy Warhol de la serie seminal de muerte y desastres (REUTERS/Eduardo Muñoz)

“White Disaster” es una suerte de mosaico que exhibe 19 imágenes reproducidas de un trágico accidente automovilístico, basado en una fotografía espeluznante que apareció en un artículo sobre un accidente publicado en la revista Newsweek el 3 de junio de 1963.

La repetición que emplea Warhol atenúa y multiplica el horror, al mismo tiempo que subraya la omnipresencia de los medios de comunicación y la agitación constante del ciclo de noticias.

"White Disaster [White Car Crash 19 Times]" su nombre completo

David Galperin, director de arte contemporáneo de la casa de subastas en Nueva York, definió a la obra como de “calidad y rareza y inmenso poder visual”, según consignó la agencia de noticias AFP.

Esta misma semana, otra casa de subastas, Phillips, puso a la venta dos cuadros juveniles del pintor por sumas muy inferiores: el autorretrato de 1948 Nosepicker 1: Why Pick on Me, en el cual el pintor se pone un dedo en la nariz, se vendió en 491.000 dólares; y Living Room, del mismo año, que alcanzó los 315.000 dólares.

Seguir leyendo