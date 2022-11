Joaquín Sabina y su próxima gira por América latina: “No sé si será la última o la penúltima”

GRAFCAV9820. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 17/09/2022.- El cantante Joaquín Sabina, posa este sábado tras la presentación de su película "Sintiéndolo mucho", de Fernando León de Aranoa, durante la celebración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/ Juan Herrero.

“Ahora ya no soy tan de izquierdas, precisamente porque tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando”, resaltó el cantante español Joaquín Sabina en la presentación del documental sobre su figura, Sintiéndolo mucho, del director Fernando León de Aranoa. Entre la noticia de que su próximo disco se retrasará a 2023 y nuevas fechas de su próxima gira en España, el artista reconoció que el “fracaso feroz del comunismo” y la deriva de esta ideología en Latinoamérica le “rompieron el corazón”.

El músico y compositor no respondió si su gira anunciada para 2023 por América latina y España será la ultima y eligió la ambigüedad, para sumar morbo. “Lo piensa tanta gente, aunque realmente no sé ni yo mismo si es la última o la penúltima, pero el título lo dice todo, Contra todo pronóstico”. De lo que sí está seguro, dijo, es que salir de gira por América Latina le cura “de todas las tonterías”.

Sabina confesó haber estado tiempo “muy enfadado con el siglo XXI, porque he visto que Trump o Putin eran cosas feas. El lenguaje de la gente en redes sociales, también”, dijo. “El otro día pensando en que estaba muy negativo y me puse a buscar qué cosas buenas habían pasado. Pensé en lo rápido que se consiguió la vacuna de la covid-19″, agregó. Frente a momentos pasados de “pesimismo”, en parte por los efectos de la pandemia, Sabina se reconoció actualmente en un “estado de euforia”, al que lo empezó a llevar este documental, que se estrena este viernes en los cines españoles. “El comentario que más ilusión me ha hecho vino de Javier Bardem, que dijo que daban ganas de ser amigo mío, y el otro, de mi mujer, que comentó que me había sacado el alma”, destacó el cantante sobre este audiovisual, “conmovido” por las primeras reacciones.

Fernando León de Aranoa y Joaquín Sabina durante la presentación del documental "Sintiéndolo mucho" en San Sebastián (Foto: EFE/ Juan Herrero)

Vida pública y personal

Fernando León de Aranoa -reciénte ganador del premio Goya por su película El buen patrón- registró momentos de vida de Sabina durante 13 años, entre ellos, el homenaje que recibió en su pueblo natal, Úbeda (Jaén, Andalucía) o su último concierto hasta ahora, en 2020 en Madrid, junto a Joan Manuel Serrat. Fue entonces cuando sufrió una aparatosa caída, que lo forzó a una larga pausa.

Sobre lo aleatorios que parecen esos momentos, el director explicó que buscó reflejar “la manera de contar y ver el mundo” de Sabina, por ejemplo su proceso de composición o su vida en gira, pero también su faceta personal, como cuando su amigo, el torero José Tomás, resulto corneado por un toro pocas horas antes de enfrentarse a una actuación.

Joaquin Sabina y Leiva tocaron juntos durante la ceremonia de entrega de los premios Goya, en Valencia, febrero de 2022 (Foto: REUTERS/Eva Manez)

“Diez años después ya tenía la sensación de poseer un baúl con muchos tesoros”, añadió León de Aranoa, que comenzó todo “sin un plan” porque eso “iría contra la naturaleza de Joaquín”. En su lugar, decidió aprovecharse del “caos que lo rodea”, huyendo del testimonio para que “todo estuviera vivo, que pasaran cosas”. “Porque ahí es donde se ve a la gente”, argumentó.

“Este documental me salvó de estar sin hacer nada”, dijo Sabina, un comentario compartido por el músico Leiva. Esta producción les ha servido como motor creativo para el tema “Sintiéndolo mucho”, que ambos escribieron para el documental y para el disco que los ha vuelto a unir, tras Lo niego todo (2016). Según se informó además, este nuevo trabajo se publicará en 2023 y no esta Navidad, como se apuntó inicialmente. En su lugar, confirmó Sabina que grabará tres o cuatro temas antes del arranque del nuevo “tour” por Latinoamérica y España.

