La comunidad artística de Córdoba y una pregunta sin respuesta: ¿por qué se suspendió la Feria de Arte?

Agrupaciones, artistas, coleccionistas y estudiantes se manifestaron por la cancelación del MAC frente al Cabildo y denuncian un vaciamiento cultural en la provincia (Tania Pérsico)

La expectativa era alta. Se buscaba llevar adelante una edición histórica de la MAC-Feria de Arte de Cordoba para celebrar su décimo aniversario, ya que iba a ser la más grande en cuanto a galerías, proyectos participantes (94) y actividades para toda la comunidad, pero terminó como un hito por las razones equivocadas: una cancelación a dos semanas de su inicio y la espera de una respuesta que, a una semana de esta decisión de manera unilateral, aún se desconoce desde la Municipalidad de la capital provincial.

Desde el lunes pasado, cuando la noticia se propagó por redes sociales, más y más organizaciones del mundo del arte expresaron su preocupación por la cancelación del evento que iba a realizarse entre el 3 y el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones, y que quedó en un limbo por “problemas técnicos”, tal fue la única razón que le dieron a los participantes. Infobae Cultura se comunicó en varias ocaciones con los diferentes espacios involucrados de la Municipalidad cordobesa, pero no obtuvo respuestas.

Cuando se notifició la decisión, desde la Secretaría de Cultura, liderada por Mariano Almada, se limitaron a decir que el evento se posponía para hacerlo coincidir con los festejos por los 450 años de la ciudad, aunque desde los organizaciones artísticas sostienen que “no se suspendió, ni se pospuso, sino que se canceló”, ya que la Feria, desde 2018, debe realizarse de manera anual según la Ordenanza 12.891.

Te puede interesar: Suspenden MAC-Feria de arte de Córdoba, la segunda más grande del país, a menos de dos semanas de su inicio

El Cabildo se cerró y se suspendió también la clausura de la Feria de Diseño ante la presencia de los 200 manifestantes (Tania Pérsico)

Tras la cancelación, han expresado su repudio o preocupación FARO; AVVA (Artistas Autoconvocados); Giro (Cámara de Galerías de Rosari); Meridiano (Cámara Argentina de Galerías); Junta (Red de espacios de artes visuales de la Provincia de Buenos Aires); Curadorxs en Diálogo; Asociación Argentina de Críticos de Arte; TAF (Trabajadores del arte Feministas); Arteba; Red Quincho (Red de Residencias de Argentina); AAR (Asociación de artistas de Rosario); Unidxs por la cultura; Fundación Pro Arte Córdoba; Hotel Inminente, estudio de artistas; UB (Museo de arte contemporáneo de Cordoba); Trabajadoras de Arte de Tucumán, y la Red de Gestión Cultural de Córdoba.

El viernes pasado, más de 200 representantes de diferentes sectores -de coleccionistas, galeristas, estudiantes, curadores y artistas- se reunieron frente al Cabildo para informar a sus pares sobre la situación y realizar una asamblea para definir los próximos pasos a seguir. En ese sentido, se acordó realizar una nueva manifestación este miércoles, 25 de octubre, a las 16, en el mismo espacio y se analiza llevar acciones legales contra el municipio por, entre otras cosas, inclumpliento de contratos -todavía no se les pagó, por ejemplo, a los 10 curadores que trabajaron para el programa de la feria desde febrero o a los jurados que trabajaron en la selección de las galerías según sus proyectos.

“Propusimos esta acción del viernes porque sabíamos que en el Cabildo se iba a cerrar el Congreso de Diseño y que iba a estar el secretario de Cultura, e iba a decir unas palabras. Pero, obviamente cuando se enteraron, suspendieron lamentablemente el Congreso. Esto fue una pena, porque no queríamos que afecte a otro evento y a otro sector que está igual de precarizado que el del arte”, relata Manuel Molina, integrante del equipo curatorial del MAC junto a Romina Castiñeira y Sofía Torres Kosiba, a Infobae Cultura.

Presentación oficial de la Feria de Arte en julio pasado

En una carta pública dirigida tanto al gobernador de Córdoba y al intendente, Juan Schiaretti y Martín Llaryora respectivamente, el equipo curatorial del MAC relató que antes de la suspensión ya había existido un desmembramiento de la feria. “La desidia política, la concentración de las decisiones y la postergación de la organización hasta último momento por parte de la Secretaría de Cultura, produjo el colapso del evento a 15 días de su inauguración. El Sr. Almada, que fue designado por la autoridad municipal, en el puesto a comienzos de año, como reemplazo de la gestión anterior de Federico Racca, recién comenzó a intervenir participar en el proceso de trabajo el día 17 de agosto (a tan sólo 2 meses y medio del evento) y recortar el presupuesto curatorial de manera extrema, lo que supuso la desvinculación del proyecto de colegas y la caída de las históricas Zona habitada (programa de residencias), Zona RED (vinculación con el interior de la Pcia. De Cba.), Zona frontera abierta (programa de país invitado, para esta edición Uruguay), Diálogo de colecciones (muestra que relaciona la colección municipal y provincial con colecciones de arte privadas) y Zona liberada (programa para la exposición de performance, videoarte y realidad virtual)”, escribieron.

Cuando se realizó la cancelación, Alejandro Dávila, galerista de Sasha D, uno de los fundadores de la feria y hoy presidente de FARO, había comentado a este medio: “Primero, nos dijeron que hubo un error en la reserva de días del Centro, que no eran la cantidad de días que habían solicitado, pero desde el Centro se confirmó que sí eran esos días. Ahí empezaron a mentirnos”.

Y agregó: “Hace 15 días nos informaron que no le daban los tiempos para el montaje de la panalería y colgado de los artistas, lo que es falso. Para empezar, en Julio se presentaron los expedientes para panalería y productora, pero llegamos a noviembre y todavía no se aprobó. O sea, no se dieron lo plazos básicos para hacer la feria, políticamente no se quiso hacer. La razón que nos dieron fue que ‘no había tiempo para organizarla y que por cuestiones técnicas se suspendía para el 2023′, ya que es técnicamente imposible hacerla en 20 días”.

El MAC cumplía 10 años

Consultada por Infobae Cultura, la curadora Torres Kosiba explica: “Nunca recibimos un respuestas, ni por mail ni por teléfono sobre el porqué se cancelaba la feria. Es más, cuando notamos que había muchos retrazos en la organización, en el armado, la respuesta siempre era que eramos ‘ansiosas’, que ellos ‘armaban festivales en 10 días’, lo que ya mostraba una desconocimiento entre un festival y una feria, que no son para nada lo mismo”.

“La cancelación del MAC se produce por una una cadena de situaciones, no es un hecho en sí aislado, sino que está relacionado con el vaciamiento de la cultura de la Córdoba. Hay como un tema central, que desde la Secretaria de Cultura se plantea esta especie de división entre arte de elite y arte popular, entonces todo el presupuesto va hacia los murales y sobre todo a la realización de mega recitales gratuitos”, dice.

Torres Kosiba cita como ejemplo la última Feria del Libro, en la que se realizaron toda una serie de grandes conciertos en los alrededores, pero se desestimaba presupuesto para cuestiones más asociadas al evento principal. “Hablé con gente de la organización de la feria, había seis carpas y alrededor mega recitales, entre ellos el de Kusturica, que significó un desembolso enorme para un artista internacional. Pero después había una pelea interna porque no querían destinar 15 mil pesos para ayudar a que un escritor pudiera llegar y participar”, dice.

Te puede interesar: Emir Kusturica y su banda encendieron la primera noche de la Feria del Libro de Córdoba

(Tania Pérsico)

Para Molina lo sucedido en el MAC es parte de un proceso de degradación que se desarrolla en los diferentes espacios artísticos de la ciudad. “Es un síntoma de una herida que sangra. Existe una precarización estructural de la cultura de Córdoba. Los museos de artes visuales y los centros culturales que dependen directamente de la Municipalidad están sin presupuesto, trabajando en condiciones precarias. No se están pudiendo hacer renovaciones, por ejemplo de las muestras temporales. Además, esta lógica de control vertical y total que tiene esta gestión busca manejar incluso a todos los medios de difusión. Cada una de esas instituciones no puede comunicar nada sin una aprobación previa, lo que retrasa y entorpece todos los procesos de trabajo”.

“Hoy no tenemos feria, pero también están en suspenso todos los otros programas, como el programa Obra, el Salón de Artes Visuales que garantizaba otra instancia para la producción a través de un concurso y tenía distintos premios; el Premio de Escultura y así. Entonces lo único que quedaba como una gran inversión para el sector de artes visuales era la feria que ya en sí misma era una pantalla. Además, si hablamos más allá de las artes visuales, sabemos que la literatura, la danza, el teatro y la música que dependen de la Secretaría también están con muchísimos problemas, vaciados del contenido y precarizados a nivel laboral”.

La cancelación de la feria, que recibía entre 30 mil 40 mil visitantes, afectó 3 mil puestos de trabajo, explicaron en uno de los comunicados distribuidos el viernes, incluyendo tanto a las galerías de arte y proyectos, como a sus artistas, y los que iban a formar parte de los programas culturales, como a los indirectos, desde montajistas, limpieza y fotógrafos, por solo nombrar a algunos.

Los panfletos informativos presentados durante el acto del viernes

“No es solo una cosa que tenga que ver con los cordobeses. Durante arteba, hablé con muchos galeristas y artistas que estaban muy contentos con que iban a participar. Todo el mundo tenía sus pasajes, los hoteles reservados, con todo lo que eso significa en este contexto de crisis. Hasta un artista como Gabriel Chaile, que vive en Portugal, ya había sacado su pasaje”, dice Torres Kosiba.

Y suma: “El secretario de cultura es una persona que ingresó hace pocos meses. Y él siempre dice que ‘no viene de cultura’ y que ‘no entendía nada de arte’. Entonces hay una cosa más profunda, ya que se pone a personas en cargos que no tienen la menor idea. Es claramente una decisión política con un nivel de violencia muy grande. Venimos de muchos años de vaciamientos, con ausencias de políticas culturales reales y que tienen esta mirada de enfrentamiento entre lo elitista y lo popular, que demuestran un total desinterés y desconocimiento del valor de la cultura en una sociedad. La Feria de Arte no se trata solo sobre las ventas de obra, sino que es un hito cultural. Pensamos una cosa media híbrida entre feria y bienal, con muchísimos contenidos, exposiciones, teatro, video, recorridos por la ciudad. Es un evento que busca integrar a todos”.

“Estamos en ese punto donde el Estado debería garantizarle a la sociedad el acceso a una cultura que no sea solamente para entretener, distraer y divertir, sino también a problematizar, a expresar la diversidad y a desarrollar la capacidad de simbolizar a través de lo sensible cada una de las artes trabaja. Lo sucedido rompe con el contrato social del acceso a la cultura, en tanto de Derecho Humano y en tanto de obligación del Estado de gestionar políticas de mediano y largo plazo, de hacer que trasciendan a los intereses partidarios. Y aún no nos explicaron por qué”, dice Molina.

Las agrupaciones vuelven a reunirse el miércoles a las 16, frente al Cabildo (Tania Pérsico)

Seguir leyendo