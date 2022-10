Suspenden MAC- Feria de arte de Córdoba, la segunda más grande del país, a menos de dos semanas de su inicio

El Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba solía realizarse en la plaza principal, aunque para su décimo aniversario se mudaba al Centro de Exposiciones

Un mail. Solo eso. Las 84 galerías que iban a formar parte de la décima edición de la Feria de Mercado Arte de Córdoba (MAC) fueron informados electrónicamente que el evento, a realizarse en los primeros días de noviembre, no será posible hasta 2023. Ayer, en una reunión entre la Municipalidad de Córdoba y FARO, la asociación civil que nuclea a las galerías, les confirmaron la suspensión “por problemas técnicos”

La noticia se propagó rápidamente en redes sociales tras un comunicado de FARO y la repercusión fue inmediata, no solo por parte de los galeristas, sino sobre todo de los artistas. En un cálculo que solo tiene en cuenta al brazo de la industria cultural -galerista, artistas, curadores, etc- la suspensión afecta a alrededor de mil personas, pero serían muchos más si se extiende a las personas detrás del armado, limpieza, venta de alimentos y, por supuesto, el movimiento turístico que genera una feria que se convirtió en referente para otras fuera de la Ciudad de Buenos Aires y que tenía entre 30 mil 40 mil visitantes.

La Feria tuvo su lanzamiento en juntio y se confirmó como fecha el 3 al 6 de noviembre, en el Centro de Convenciones. En aquel acto participaron Julia Oliva Cúneo, quien estaba a cargo del evento y que renunció en los últimos meses, y el Secretario de Cultura Mariano Almada, entre otros funcionarios. Hoy, desde la Municipalidad aún no comunicaron oficialmente la suspensión al público, como tampoco las razones ni cuándo se realizará, aunque queda claro que la edición del décimo aniversario será recién posible en 2023. Iban a formar parte espacios expositivos y galerías, consagradas y nóveles, de Córdoba y el resto del país, como también galerías de arte, artistas, curadores e instituciones invitadas de países de la región como Paraguay, Perú, Brasil, Chile y Uruguay.

En su comunicado, FARO afirmó: “La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba tomó la decisión de suspender la décima edición de la feria MAC 2022″.

“Desde Faro nos sentimos profundamente damnificados por esta resolución. Es una enorme pérdida para la cultura y la escena de Córdoba y de la región”, prosigue la comunicación, que finaliza: “La implicancia de esta decisión genera un enorme perjuicio económico para todos los actores que formamos parte de las artes visuales”.

En 2021, la feria tuvo una versión online organizada íntegramente por los galeristas, Ruta Faro, que no llegó a cumplir con las expectativas, por lo que el regreso al formato presencial tras la pandemia era muy esperado.

“La Feria se hace por ordenanza municipal desde el 2018, por lo que hay un presupuesto asignado y ya, el 1 enero, sabés que es parte del calendario. Veníamos trabajando desde febrero y si bien pretendíamos ser parte, poder tener una mayor participación en el proceso, nos encontramos una dirección demasiado vertical, que no permitió la horizontalidad”, explica a Infobae Cultura Alejandro Dávila, galerista de Sasha D, uno de los fundadores de la feria y hoy presidente de FARO.

Por su parte, Natalia Albenese, gestora fundadora de la feria, comenta a Infobae: “Estamos deshechos. Hace semanas que venimos mordiendo esta crisis. No sólo por el maltrato que sufrió el equipo de trabajo, sino por la expectativa generada a los expositores que esperan esta cita anual porque les da trabajo, visibilidad y reconocimiento. Esta cancelación viene a quebrantar años de trabajos en los que MAC se había consolidado como una propuesta que descentralizaba y condensaba las diversidades estéticas y narrativas del país y la región”.

“MAC cumpliría 10 años y a partir de su gestación Rosario, Santa Fe, Corrientes y Chaco lo tomaron como modelo a seguir. Este atropello se contrapone no sólo a la inmensa labor de cientos de artistas, curadores, galeristas y coleccionistas para llevar adelante esta feria sino también va a contrapelo de las indicaciones de la UNESCO donde se entiende a la cultura como columna vertebral de la sociedad y el estado debe garantizarla y expandirla”, dijo Albanese.

Por su parte, Sofía Torres Kosiba -integrante del equipo curatorial junto a Romina Castiñeira y Manuel Molina- dijo a Infobae Cultura: “No hay una justificación concreta. Hace semanas que no nos responden mensajes ni mails. Tuvieron una reunión con la cámara de galerías y el secretario de cultura de la municipalidad decidió cancelar”.

Con respecto a cómo fue esta Crónica de una suspensión anunciada, Dávila relata: “Primero, nos dijeron que hubo un error en la reserva de días del Centro, que no eran la cantidad de días que habían solicitado, pero desde el Centro se confirmó que sí eran esos días. Ahí empezaron a mentirnos”.

Y agrega: “Hace 15 días nos informaron que no le daban los tiempos para el montaje de la panalería y colgado de los artistas, lo que es falso. Para empezar, en Julio se presentaron los expedientes para panalería y productora, pero llegamos a noviembre y todavía no se aprobó. O sea, no se dieron lo plazos básicos para hacer la feria, políticamente no se quiso hacer. La razón que nos dieron ayer fue que ‘no había tiempo para organizarla y que por cuestiones técnicas se suspendía para el 2023′, ya que es técnicamente imposible hacerla en 20 días”.

La críticas apuntan al Secretario de Cultura Mariano Almada y a su mano derecha, Jimena Garzón, directora General de Administración, que tiene bajo su órbita al área de artes visuales. Fuentes cercanas a la Municipalidad comentan a Infobae Cultura que a quien estaba al frente de la organización la “fueron corriendo” hasta que “entendió que no podía trabajar y renunció”, así “que quedó todo en manos del Secretario”. Infobae Cultura continúa intentando comunicarse con lo organizadores de la Feria, pero aún no tuvo respuesta.

“Es abosoulta responsabilidad del Secretario de Cultura, por no haber tomado las medidas del caso. Entiendo que no tenga que saber de todo, pero sí que uno tiene que gestionar para tener gente idónea a su lado, que conozca del tema. Y aquí no fue el caso, no hay una estructura”, dice Dávila.





