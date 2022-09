Brad Pitt y Nick Cave comparten una muestra en la que presentan sus esculturas

Nick Cave, Thomas Houseago y Brad Pitt en el Sara Hilden Art Museum de Tampere, Finlandia

Con la intención de avanzar un paso más en su decisión de abrirse a nuevos horizontes que lo alejen de los sets cinematográficos, el actor estadounidense Brad Pitt debuta por estos días como escultor en una muestra colectiva que se acaba de inaugurar en el Museo de Arte Sara Hilden en Tampere, Finlandia, y en la que comparte espacio junto al músico Nick Cave y al artista Thomas Houseago.

El protagonista de films como Los siete pecados capitales o Troya da a conocer ahora su faceta plástica a través de nueve obras exhibidas entre las que se encuentran Herida de bala autoinfligida en la casa, una estructura moldeada en silicona transparente y disparada con balas, y su primera escultura, House A Go Go (2017), una casa en miniatura de 46 centímetros de altura hecha con corteza de árbol, unida de manera rústica con cinta adhesiva. Las piezas más grandes realizadas por Pitt incluyen una caja de bronce del tamaño de un ataúd que representa manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos, y Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (2020), una escultura de yeso colgada en la pared que recrea un tiroteo entre ocho figuras.

Si bien es la primera vez que presenta públicamente sus creaciones, hace varios años que el actor despunta su costado creativo. El protagonista de El club de la pelea comenzó a hacer arte en cerámica luego de su divorcio de la actriz Angelina Jolie en 2017. Según relata el periódico The Sun, tiene ahora un estudio de escultura en su casa de Los Ángeles, e incluso invitó a Leonardo DiCaprio durante el rodaje de Había una vez en Hollywood para “estrechar lazos sobre su amor compartido por la cerámica”.

Brad Pitt expone por primera vez sus esculturas en Finlandia junto a Nick Cave y Thomas Houseago

Cuando se divorció de Jolie, el actor galardonado con premios como el Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA comenzó a experimentar la arcilla, el yeso o la madera, con énfasis en la alfarería, un método que lo tiene capturado: “Es muy solitario, pero muy beneficioso (…). Creo que fue Picasso quien habló sobre el momento de mirar un objeto que después se graba en el lienzo, que ahí es donde sucede el arte; para mí está siendo un momento de sentir la emoción al alcance de mi mano”, dijo hace un tiempo.

Ahora, en la inauguración de la exposición, Pitt habló de su giro artístico: “Para mí se trata de la autorreflexión... Nació de la apropiación de lo que yo llamo un ‘inventario radical del yo’. Y de ser brutalmente honesto conmigo mismo y tener en cuenta a aquellos a los que he podido herir y los momentos en los que me he equivocado”. Hace tres meses, el actor había anunciado su inminente retiro de los sets, al menos como actor. “Considero que estoy en mi último tramo. Este semestre, o trimestre”, había expresado en esa oportunidad el protagonista de Sr. y Sra. Smith, que entre otras cosas planea dedicarse a la producción de films.

El actor comparte la muestra que se acaba de inaugurar en Finlandia con el músico y cantante australiano Nick Cave, que también debuta artísticamente, en su caso exhibiendo “figuritas de cerámica vidriada que representan la vida del Diablo en 17 estaciones, desde la inocencia hasta la confrontación con nuestra mortalidad, pasando por la experiencia”, según un comunicado de prensa. El Diablo: A Life es la primera gran obra visual de Cave. Incluye 17 piezas individuales de entre 15 y 50 centímetros de altura, cada una de ellas hecha a mano, pintada y esmaltada por el músico en Inglaterra, entre 2020 y 2022. Estéticamente, la serie hace un guiño al interés del artista por las figuritas victorianas Staffordshire Flatback, de las que es coleccionista.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de enero

Pitt y Cave crearon estas obras en diálogo con el más experimentado Houseago, artista británico que lleva casi tres décadas ejerciendo y expuso en la Bienal de Whitney en 2010. En Tampere, Houseago, más conocido como escultor, muestra una serie de pinturas, un medio con el que empezó a experimentar en los últimos años. Pertenecen a su serie “Visiones a gran escala”, realizada al aire libre e inspirada en los simbolistas europeos, como el noruego Edvard Munch. La exhibición, titulada “We”, se prolongará hasta el 15 de enero.

Además de Cave y Pitt, otras celebridades como la modelo Emily Ratajkowski, la princesa Victoria de Suecia y los actores James Franco y Seth Rogen pueden añadir la palabra “ceramista” a sus currículums. La alfarería experimenta un boom muy relacionado con el que viven el lettering o el bordado: las manualidades son el nuevo yoga, una forma de reconexión con el aquí y el ahora para una generación con problemas de atención generalizados y más volcada al mundo digital que al contacto físico.

Fuente: Télam

SEGUIR LEYENDO