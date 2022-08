“Tan extraña como tu”: así fue la llegada de la emblemática obra de Frida Kahlo al Malba

"Diego y yo", el cuadro récord de Frida Kahlo, en el Malba

Apenas una caja de madera. Viaja en avión, luego en un camión, finalmente llega a su nuevo hogar. Trabajadores de guantes negros la abren con sumo cuidado. Adentro, una de las grandes joyas de la pintura del siglo XX: Diego y yo (1949) de Frida Kahlo, que ya está en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Para contar su llegada, el museo filmó un cortometraje que se puede ver en YouTube: Tan extraña como tu.

Esta obra es la gran estrella de Tercer ojo, la exhibición que se inauguró ayer con más de 200 piezas y que unen el modernismo con lo contemporáneo, a partir del acervo del museo de arte latinoamericano y de la Colección Costantini.

Para entender qué genera en los espectadores la pintura de la artista mexicana basta con leer unas líneas de la crónica que escribió Juan Gabriel Batalla en su inauguración: “Y en esa capilla, montada especialmente para la ocasión, los visitantes se amontonan, algunos para observar la pequeña obra de cerca, otros para fotografiarla y fotografiarse junto a ella, y alguien dice, no sin humor, no sin algo de razón, que es una experiencia similar a la de ver a la Mona Lisa en el Louvre”.

Los visitantes se agolpan para observar -y fotografiar- "Diego y yo", el cuadro récord de Frida Kahlo

A fines del año pasado, el empresario argentino Eduardo Costantini, fundador y presidente del Malba, pagó 34,9 millones de dólares por esta pintura, un precio récord para una obra de un artista latinoamericano en subasta. La compró en Sotheby’s, la casa de subastas fundada en Reino Unido que hoy tiene su sede central en Nueva York. Diego y yo se puede visitar en el museo y el cortometraje sobre su llegada está disponible en YouTube.

Tan extraña como tu fue dirigido por Ignacio Masllorens y Fernanda Rotondaro, con guion basado en el El diario de Frida Kahlo”, que fue leído por Ana Negri. La producción general es de Alejandro Arias, la imagen de Diego Delpino, la edición de Lucas Morillo, la producción de Antonella Morales y el sonido de Martín Bosa.





