El próximo sábado, Ralph Votapek ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Colón

En un concierto único, el pianista estadounidense Ralph Votapek se presentará el sábado 21 de mayo a las 17, en el Salón Dorado del Teatro Colón.El programa incluye obras de Debussy, Ravel, De Falla y Prokofiev.

Este espectáculo es con entrada gratuita y reserva previa de las localidades, dos por persona, que podrán solicitarse a partir del jueves 19 de mayo, a las 10 de la mañana, a través de la página web del teatro.

Sobre Ralph Votapek

Ralph Votapek nació en 1939 en Milwaukee, Estados Unidos y desde los nueve años estudió música en el Conservatorio de Wisconsin, en Milwaukee, así como en la Universidad de Northwestern, Manhattan y Juilliard. Recibió el Premio Naumburg en 1959 y ofreció su primer recital en el Town Hall de Nueva York. Tras ganar el Primer Concurso Internacional de Piano Van Cliburn en 1962, Votapek firmó contratos con RCA y Sol Hurok, y debutó en el Carnegie Hall.

Votapek fue profesor de piano y artista en Residencia en la Facultad de Música de la Universidad Estatal de Michigan, donde trabajó durante treinta y seis años antes de jubilarse en 2004.

Los importantes premios recibidos fueron el comienzo de una carrera aún más brillante. Su estilo de interpretación combina la fuerza, la poesía y la calidez sonora de los grandes pianistas. Ha realizado innumerables presentaciones como solista y con grandes orquestas de los Estados Unidos. Actuó dieciséis veces con la reconocida Orquesta Sinfónica de Chicago; también tocó con The Boston Pops, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic, The Pittsburg Symphony, The San Francisco Symphony y otros grandes organismos sinfónicos de su país y del mundo.

Se ha presentado en diferentes países europeos y de Oriente, como así también en Latinoamérica por casi cuatro décadas. Son muy recordados sus recitales en el Carnegie Hall y en el Lincoln Center. Entre sus presentaciones como camarista cabe recordar las realizadas con los grupos de cámara Juilliard Quartet, Fine Arts, New World y Chester String Quartet.

Fue solista en la última grabación de la Boston Pops, dirigida por Arthur Fiedler, en un programa dedicado a George Gershwin, reeditado recientemente en CD por el sello Pickwick. Otros sellos que lo tuvieron como artista exclusivo fueron RCA, London, Cambridge, CRI, Music and Arts, Mace, Grenadilla, Concert Disc, EDUL y Audio Arts.

Programa musical

C. DEBUSSY

Estampes

Masques

—

M. RAVEL

Valses nobles et sentimentales

1. Modéré

2. Assez lent

3. Modéré

4. Assez animé

5. Presque lent

6. Assez vif

7. Moins vif

8. Lent

—

M. DE FALLA

Cuatro piezas españolas

1. Aragonesa

2. Cubana

3. Montanesa

4. Andaluza

S. PROKOFIEV

Sonata No. 3 en La menor, Op.28

* Teatro Colón –Salón Dorado–, Libertad 621, C. A. B. A.

