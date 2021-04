“Never”, la nueva novela de Follett: se aleja de la ficción histórica y vaticina una Tercera Guerra Mundial

Ken Follett (Foto: Telam)

El bestseller galés Ken Follett lanzó su nueva novela, Never (“Nunca”), sobre una crisis global que amenaza con terminar en una Tercera Guerra Mundial, una distopía que se desarrolla entre las potencias mundiales y que se permite golpes de efecto como poner en la presidencia estadounidense a una mujer. Follet se mostró igual de críptico que en anteriores ocasiones ante la posibilidad de ‘espoilear’ la obra, pero dejó trascender que la presidenta de Estados Unidos a la que le dio vida en el libro “es una republicana moderna, al modo en que Obama era un demócrata conservador, así que se parece más a Obama que a Trump”, especuló.

Durante el lanzamiento mundial de Never, el escritor, explicó que la nueva novela “está ambientada en la actualidad y que todos los personajes son ficticios, especialmente los líderes políticos”, informó la agencia de noticias Europa Press. ”La historia no funcionaría de otra manera, sin esas ficciones, pero todo el ‘background’ diplomático y militar es real, desde las posiciones que adopta cada país con su arsenal militar y nuclear hasta lo fácil que es pasar de un pequeño incidente a un incidente mayor”, dijo Follett, quien contó con el consejo de expertos en diplomacia para escribir.

"Never" de Ken Follett

”Cuando me documenté para La caída de los gigantes me impactó que la Primera Guerra Mundial haya sido una guerra que nadie quiso. Pero emperadores y primeros ministros tomaron sin quererlo, uno por uno, las decisiones que nos acercaron a ese conflicto terrible. Y me pregunté: ¿podría suceder de nuevo?”. Así comenzó este libro, dijo en declaraciones recogidas por la agencia de noticias DPA.

Esta vez dejó de lado la novela histórica pero el proceso de escritura “no fue tan diferente”, dijo: “la ambientación moderna pueda cambiar muy rápidamente, pero podés trabajar con Google Earth y ver cómo es cualquier ciudad en el mundo o imágenes en tiempo real, aunque eso lleva su tiempo”. Se trata del segundo lanzamiento mundial realizado en nueve meses, producto de “la pandemia y el confinamiento”, bromeó. En septiembre de 2020 había presentado Las tinieblas y el alba. Follett vendió más de 176 millones de ejemplares de sus 36 libros en 80 países y 33 idiomas. Su primer best seller fue El ojo de la aguja, una historia de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Los pilares de la Tierra” su obra más famosa, lleva vendidos 27 millones de ejemplares.

Fuente: Télam





SEGUIR LEYENDO