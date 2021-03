Arte, cine y teatro: 5 actividades para festejar el día de Dante Alighieri

Dante Alighieri

En el marco del ciclo Dante: 7 artes por 700 años, el jueves 25 de marzo se llevarán a cabo una serie de actividades especiales en el Dantedì, día nacional dedicado a Dante Alighieri, orgnaizados por la Embajada de Italia en Argentina y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires.

Establecido y promovido por el Ministerio de Cultura italiano, el Dantedì de este año es un aniversario particularmente significativo debido al 700 aniversario de la muerte del poeta, en septiembre.

Danza, cine, teatro y libros para que el publico pueda disfrutar de una jornada en compañía del Sommo Poeta italiano a traves de la interpretacion de artistas, academicos y expertos que le dedicaron sus obras. Todos los eventos podrán seguirse desde las redes sociales con el hashtag #Dante700Arg.

Dante Alighieri, contemporáneo siempre. Un diálogo entre Italia y Argentina - 12.00hs

Presentación del convenio de colaboración entre el Museo Nacional de Bellas Artes, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires.

Presentación en vivo del acuerdo conjunto entre las tres instituciones a cargo de Donatella Cannova, Directora del Istituto Italiano di Cultura, Buenos Aires, Cristiana Collu, Directora de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, y Andrés Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. Intervienen las historiadoras del arte Giovanna Coltelli (Italia); Mariana Marchesi (Argentina); Chiara Stefani (Italia) y Paola Melgarejo (Argentina).

El retrato más conocido de Dante Alighieri, realizado del pintor renacentista toscano Andrea del Castagno y conservado por la Galería degli Uffizi de Florencia (centro de Italia), ha recuperado la juventud natural que había perdido con las pasadas intervenciones y retoques gracias a la nueva restauración (EFE/ Gallerie degli Uffizi)

Durante el encuentro se presentarán al público obras seleccionadas de las colecciones de los dos museos, representativas de la influencia del poeta en artistas de distintas épocas y orígenes. En este caso, un recorrido a través de la pintura, la gráfica y la escultura, en un diálogo internacional. Este encuentro es la primera actividad que ve a las tres instituciones culturales codo a codo en la implementación de iniciativas conjuntas. Gracias a un acuerdo de colaboración que se presentará en esta ocasión, se da un nuevo impulso al diálogo cultural ítalo-argentino en el campo de la colaboración artística, con una serie de iniciativas que, en el transcurso del 2021, potenciarán los intercambios y oportunidades de investigación y estudio de las respectivas colecciones, culminando con exposiciones creadas especialmente para cada uno de los espacios de los dos museos.

La modalidad es virtual y podrá verse en el streaming en vivo desde el canal de YouTube y FB del Instituto Italiano de Cultura.

Proyeccion de la pelicula “Dante per nostra fortuna” - 17.00 hs

La Embajada de Italia presenta el estreno, en simultáneo con Italia, del cortometraje Dante per nostra fortuna, en un evento online abierto a todo el público. Un espectáculo original de danza, música y teatro que propone, en sus 27 minutos de duración, un recorrido por el mundo visionario de Dante y de la Divina Comedia.

Trailer del cortometraje italiano "Dante per nostra fortuna"

La proyección de la película, en idioma original y con subtítulos en castellano, será antecedida por una entrevista con su realizador, Massimiliano Finazzer Flory, actor, dramaturgo y realizador teatral italiano, con un recorrido profesional de más de 20 años. Entre otras obras, realizó El espejo de Borges, con música de Astor Piazzolla, que fue presentado en todo el mundo, incluso en Buenos Aires. Sus representaciones fueron expuestas en los principales teatros italianos y en decenas de ciudades del mundo de Europa, América Latina, EEUU y China. En 2019 produjo la película Essere Leonardo en colaboración con RAI Cinema, que fue galardonada en EEUU.

La nueva traducción de la “Divina Comedia”, en el CCK - 18:30 a 19:30

El Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, en colaboración con el Centro Cultural Kirchner y con el ENIT (Organismo Oficial Italiano para el Turismo), presenta la nueva traducción de la Divina Comedia de editorial Colihue, realizada por la profesora Claudia Fernández. Se trata de una edición del poema dantesco destinada no sólo a la divulgación entre los lectores del público general, sino también al estudio de los distintos aspectos de la obra dirigidos a los especialistas del tema, con las principales discusiones críticas y textuales, junto con un importante conjunto de notas y comentarios de cada canto.

El evento estará introducido por Donatella Cannova, directora del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires y contará con la presencia de Fernández acompañada por Mariano Sverdloff, director de la colección “Clásica” de Colihue. El profesor Alejandro Patat (Universidad de Siena), dialogará desde Italia con la autora acerca de la obra. El evento estará moderado por Emiliano De Bin. Intervendrá también Martin Grosman, director del CCK.

Proyección de la película INFIERNO (1911), en el CCK Auditorio Nacional -20:00hs

Gracias al aporte del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, en el marco de las actividades en homenaje a Dante Alighieri a 700 años de su muerte, se proyecta en el Auditorio Nacional una de las primeras superproducciones de la historia,

Fragmento de "Infierno", el filme de 1911 que recrea "La Divina Comedia"

La superproducción de 66 minutos llevó casi 3 años de grabaciones, y participaron 150 personas, entre actores y extras. Inspirado en la iconografía dantesca clásica, como las ilustraciones de Gustav Doré, la película recorre los círculos del Infierno dantesco, visto desde los ojos del sumo poeta y de su profeta Virgilio, en un torbellino de encuentros emocionantes con historias y personajes de intenso dramatismo.

A través del uso de efectos especiales, seguramente bastante sorprendentes para la época, con escenas audaces inspiradas en las desesperadas condiciones de las almas de los condenados, el film transcurre veloz, conduciendo al espectador, hechizado, a un mundo absolutamente fantástico.

Inferno, filme de Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro y Adolfo Padovan, fue proyectado por primera vez en Nápoles, en el Teatro Mercadante, el 10 de marzo de 1911. Su éxito no quedó limitado a Italia, fue de llegada internacional, con más de 2 millones de dólares de recaudación solo en Estados Unidos. Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello Ciardi y Alessandro Cipriani, los cuatro compositores de Edison Studio, después de 100 años retoman y desarrollan la tradición del acompañamiento musical para el cine mudo, escribiendo y realizando en vivo una fascinante banda sonora en la cual los instrumentos acústicos tradicionales son reemplazados por las innovadoras y originales invenciones tecnológicas.

Ambos evento en el CCK son presenciales y con entrada gratuita, peo solo con reserva previa, que se puede gestionar desde hoy, martes 23 de marzo Todas las personas que asistan deben estar previamente registradas (inclusive menores de edad).

No se podrá realizar reserva de entradas en el lugar. Se podrá reservar una localidad por persona por cada evento, y hasta dos horas antes del horario de apertura del Centro Cultural, según la disponibilidad visible en este sistema. Los menores deberán ingresar en compañía de un adulto en todos los casos. En el ingreso al establecimiento (desde las 17 h) se deberá presentar el DNI, constancia de reserva (en forma impresa o digital a través del celular) y declaración jurada de salud vigente (mediante formulario online, App CuidAR o sistema equivalente). No se permitirá el acceso de ningún asistente que tenga una temperatura igual o superior a 37,5° C al momento del control. Será obligatorio el uso de tapabocas y el respeto a las normas de higiene, seguridad y distanciamiento que indicará el personal del lugar, según los protocolos sanitarios vigentes.

Videos de lectura dantis

A lo largo de todo el dia, los canales sociales de la Embajada (Twitter, Facebook e Instagram) pasaran videos de lectura de la Divina Comedia realizados por personajes destacados, amantes de Dante Alighieri y de la cultura italiana, entre otros Guillermo Francella, Romina Ricci.

