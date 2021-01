El Estado vuelve a comprar libros de literatura para las escuelas: de cuánto es la inversión y cuáles son los títulos

(Shutterstock)

La noticia que circula entre editores por estos días y que da buenos augurios para el futuro es que el Ministerio de Educación de la Nación, la cartera de Nicolás Trotta, volvió a comprar libros de literatura. No de textos, más conocidos como manuales, como lo venía haciendo en los anteriores. Ficción para chicos que producen escritores que editan sellos argentinos para distribuirse en escuelas iniciales, primarias y secundarias de todo el país.

En el marco del Plan Nacional de Lecturas a cargo de Natalia Porta López, el Ministerio adquirirá 143 títulos de 209 autores. La inversión es de 600 millones de pesos y el total de libros provenientes de 79 editoriales es de 1.797.398. El Plan alcanzará a 47.300 escuelas de nivel inicial, primario y secundario de todo el país y beneficiará a la industria nacional del libro.

Del proceso de selección surgen los siguientes datos: de los 209 autores, el 56% (117) son mujeres; el 81% (168) son argentinos, mientras que el 9% (19) son latinoamericanos. De los argentinos, el 50% es del interior del país y también, 16 corresponden a autores y autoras de pueblos originarios. Asimismo, se destaca que el 11% (22) son jóvenes menores de 40 años.

Además, en relación a las editoriales, de las 79, el 83% (65) son empresas nacionales e independientes; el 20% (15) son editoriales del interior del país; el 63% (49) son editoriales “jóvenes”, nacidas en el siglo XXI y 3 son editoriales universitarias. Y respecto de los géneros literarios, las colecciones se conforman de la siguiente manera: 23 títulos son de poesía (16,5%); 16 antologías de varios géneros (11,5%); 6 son obras de teatro (4,5%); 4 cancioneros (3%) y 3 historietas (2%).

Según pudo averiguar Infoabe Cultura, Liliana Cinetto, Ruth Hillar, Liliana Bodoc, Cecilia Pisos, Franco Vaccarini y Graciela Montes son algunos de los autores que serán leídos en el nivel infantil. A las escuelas primarias irán libros de Mario Méndez, Silvina Ocampo, Adela Basch, Gustavo Roldán, Silvia Arazi, Paula Bombara, Pablo Bernasconi y Rodolfo Walsh, entre otros.

Los estudiantes de las escuelas secundarias leerán a Claudia Piñeiro, María Teresa Andruetto, Julián López, Tove Jansson, Graciaela Bialet, Martín Blasco, Pablo Neruda, Elsa Drucaroff, Federico Jeanmaire, César Aira, Rafael Spregelburg, Martín Kohan y Clarice Lispector, entre otros. Además un libro de poesía mapuche titulado Reuëmn y Cuentos policiales argentinos con tinta y sangre, por nombrar algunos.

En en un encuentro que se dio la semana pasada entre las autoridades de Educación y los representantes de la industria gráfica, Trotta dijo: “Los libros tienen que volver a estar, no solo en nuestras escuelas, sino en nuestros hogares. Queremos una sociedad libre. La lectura es un derecho que no surge espontáneamente, demanda políticas públicas, porque no en todas las escuelas, ni en todas las casas, hay libros”.

Las editoriales beneficiadas son Periplo, Amauta Argentina, AZ editora, Bambalí, Abran cancha, Pequeño editor, Nazhira, Ediciones de la terraza, Colihue, Corregidor, Santillana, Eudeba, Kapelusz, Libros del Zorro Rojo, Adriana Hidalgo, Planeta, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica, Limonero, Del Naranjo, Compañía Naviera Ilimitada, Ediciones en Danza, Gog & Magog, Edhasa, Godot, Digilio, Eterna Cadencia, Interzona, Siglo XXI y La Bestia Equilátera, entre otras.

Infobae Cultura se comunicó con el Ministerio de Educación de la Nación para conocer más detalles, pero no tuvo respuesta.





