La vida en podcast: los recomendados de noviembre

La teoría del lúcido escritor español Jorge Carrión, esbozada en su libro Lo viral se puede resumir así: en un tiempo de máquinas, el sentido del oído le pone calidez a nuestro frío trato con teclados y pantallas. Qué mejor para eso que un podcast: la voz humana como una gran herramienta de comunicación en un novedoso tipo de narrativa digital. ¿Una evolución del formato radial que reinó en el siglo XX? Puede ser. Mientras se suman voces a favor y en contra -nada novedoso- aquí se ofrece una cuidada selección de podcast para todos los gustos y tolerancias auditivas. Los hay románticos, íntimos, de literatura, cine, fotografía, música, deportes, misterios, psicología y política internacional, en un amplio abanico estilístico. Variedad y calidad, pasen y escuchen.

"Recreo"

Recreo

El podcast de la Fototeca Latinoamericano, conducido por la periodista especializada en género y artes visuales Agustina Rinaldi, se propone como un espacio de reflexión sobre la fotografía latinoamericana contemporánea: inspiraciones, influencias, temáticas y formas de plasmar una búsqueda estética en imágenes. En cada episodio, Rinaldi dialoga con varios de los más influyentes fotógrafos de este tiempo, y cada uno de ellos cuenta sus técnicas y métodos de trabajo, últimos trabajos y también, por qué no, las perspectivas del oficio. Entre ellos, cuenta sus experiencias artísticas el peruano Roberto Huarcaya y su serie experimental sobre la selva peruana; la argentina María Eugenia Cerrutti y su crónica visual del impacto de los femicidios en la cultura social del siglo XXI; y su compatriota Esteban Pastorino Díaz (autor del negativo fotográfico “más largo del mundo” a través de sus imaginativas invenciones de nuevos dispositivos).

Norma en la nube





Norma en la nube

A sus 84 años, a Norma Aleandro le sorprendió el comentario de su nieto Iván Ferrigno: “pero abuela, por qué no decís esas cosas y las oímos todos”. Del inicial recelo pasó a la intriga por la propuesta, y de ahí la venerable actriz -ícono de la cultura hispanoparlante- pasó al compromiso total. Así es que desde su inconfundible voz brotan sus relatos, textos que tenía escritos desde hacía mucho tiempo y que hasta ahora, permanecían a la sombra de su intimidad. Ahora, en más de 40 capítulos, salen a la luz pública. “Es la primera vez que lo hago de esta manera, pues he escrito cuentos desde hace muchos años, pero nunca lo he relacionado con mi labor en el teatro o en el cine, pero no se me había ocurrido compartirlos así”, dice la protagonista. Acostumbrada a revelar un poco de su vida frente a las cámaras o sobre los escenarios, aquí se presenta de una forma que ni ella misma hubiera imaginado. Y es un placer escucharla.

"Yalta"

Yalta

Lo que comenzó simplemente como una entrevista al experto en política internacional Marcelo Brignoni, dentro del programa de madrugada Vayan a laburar (AM 750) conducido por los periodistas Martín Piqué y Facundo Cardoso, concluyó un par de años después en este flamante podcast que los tres comparten sobre temas y cuestiones de geopolítica global. En un lenguaje llano, coloquial pero nada complaciente -no exento del color ideológico de sus protagonistas- los conductores se proponen “correr la Cortina del Poder Real” y contar en cada episodio cómo entender algunos de los episodios que conmueven a la opinión pública y, por lejanos que parezcan, de qué manera influyen en la realidad argentina. En el año de la pandemia y de las discutidas elecciones en Estados Unidos, con la sucesión de movimientos sociales que jaquearon el orden establecido en varios países de América latina, vaya si tienen temas que analizar. Quien se interese por entender lado A y lado B de una realidad en constante mutación, este puede ser un buen punto de partida.





"Big Data Sport"

Big Data Sport

Reconocido por una rica trayectoria periodística en medios radiales (junto a Mario Pergolini sobre todo), gráficos y televisivos, Marcelo Gantman entendió una nueva era del deporte a partir de los algoritmos, redes sociales, nuevas audiencias y demás herramientas digitales. Algo que plasma con rigor y buena información en este podcast que comparte con Agustín Giménez, y en donde se complementan conocimientos -por partes iguales- de métricas y deportes. El abstracto, muy invocado por este tiempo, concepto de “big data” está presente en la preparación de Lebron James para ganar un campeonato de NBA, en el sistema táctico empleado por el Bayern Munich y también en el atractivo de Lionel Messi como modelo publicitario de marcas globales. De estos y algunos otros temas que siempre resultan interesantes -redes sociales, nuevas tendencias, creación y fidelización de audiencias-, se nutre el sentido general del análisis que Gantman y Giménez realizan en cada episodio.





Trailer de "Epistolar"





Epistolar

Más sobre el placer de la palabra, en esta original idea del periodista Diego Jemio que se convirtió en mini-boom en el territorio-podcast. Son cartas. De personajes variopintos -escritores, pintores, hasta cineastas y futbolistas-, leídas por actrices y actores. De todo eso resulta esta experiencia auditiva íntima, inmersiva en mundos imaginarios para eventuales oyentes comunes y corrientes ¿Quién no querría escuchar cartas de Van Gogh, Roberto Fontanarrosa, Violeta Parra y Rodolfo Walsh? Aquí hay una oportunidad. Porque además, detrás del encanto de asomarse a los pensamientos más reservados de grandes hombres y mujeres, subyace el secreto encanto de conocer más profundamente el sentido mismo de la condición humana. Con algo de teatro leído e incluso de radioteatro, el encanto de estas cartas revela el poder de la palabra en todo su potencial.





Serial





Serial

Verdadero fenómeno de audiencia y descargas en los Estados Unidos -al punto de haberse convertido en tema de conversación cotidiano- este exitoso podcast estadounidense de investigación periodística resultó, cuanto menos, inesperado. El caso del soldado Robert Bowdrie Bergdahl, preso en Afganistán durante cinco años y luego liberado a través de un intercambio de prisioneros, generó controversia en su país. Juzgado por desertor, luego absuelto, resultó eje central del fenómeno que generó. Lo mismo sucedió con el asesinato de la adolescente Hae Min Lee en Baltimore en 1999 -un crimen por el que fue condenado a cadena perpetua su exnovio Adnan Syed- que ocupó el centro del relato en esta producción. Detrás de este suceso único -récord mundial con 340 millones de descargas - está la periodista Sarah Koenig, una de las “100 personalidades más influyentes” según la revista Time en su habitual selección.





"Entiende tu mente"

Entiende tu mente

Una serie sobre psicología puede parecer poco atractiva o al menos, sinónimo de autoayuda barata. Nada de eso. Al contrario: en España es uno de los podcast más escuchados y descargados -a razón de 250 mil por mes- y buena parte de su atractivo reside en el tipo de enfoque que se toma para abordar temas en principio, “pesados”. Molo (Manuel) Cebrián es el cerebro de este programa, acompañado por el psicólogo Luis Muiño y la coach Mónica González: en cada capítulo lo que se intenta es ayudar a los oyentes a comprender mejor el funcionamiento de sus mentes, y también a tolerar sus propias fobias, trastornos, debilidades. Se habla sobre psicología en lenguaje sencillo y comprensible, de una forma real y sin rebusques, sin hacer que nadie se sienta “raro” por estar deprimido, sufrir un ataque de ansiedad o una adicción.





Trailer "Theme Time Radio Hour"





Theme Time Radio Hour

En la primera década de este siglo -entre 2006 y 2009-, la novedad de un programa de canciones conducido nada menos que por Bob Dylan, sacudió el panorama radial en los Estados Unidos. Esta “hora radial con tu anfitrión BD” se convirtió en objeto de culto para los millones de fans del premio Nobel de literatura y, muy a su pesar, cronista y poeta de una generación. Al punto que una página web recopila los 101 capítulos temáticos del envío: en cada uno, a partir de un “tema” -el béisbol, la lluvia, los dólares, las cartas, el café, el clima y la lista continúa- míster Bob presenta canciones que refieren al tema, en un abanico de géneros y estilos que conducen a un viaje por la música popular de los Estados Unidos de dos siglos. Pues bien, la novedad de 2020 es que el show radial de Dylan ha vuelto. Recargado: el capítulo disponible en plataformas tiene dos horas de duración y las canciones giran en torno al whisky. Para disfrutar con un vaso y dos hielos.





"Me lo llevo a la tumba"





Me lo llevo a la tumba

Los secretos como oscuros objetos de deseo son aquí protagonistas en esta propuesta de CON, un equipo de investigación, experimentación y exploración cultural integrado por Liliana Viola, Franco Torchia y Tomás Balmaceda. A lo largo de cada capítulo emergen esos secretos que pueden arruinar -o salvar, nunca se sabe- una vida. Desde diversos abordajes, a partir de textos inéditos o poco conocidos, protagonistas de la cultura popular contemporánea como la escritora Mariana Enriquez, la cantante y actriz Juana Molina, el periodista Pablo Schanton, y la dramaturga y poeta Maruja Bustamente -e incluso un cuento descatalogado de la narradora Aurora Venturini interpretado por la actriz Sofía Gala Castiglione- narran, leen, cuentan sus secretos familiares o entregan el tipo de íntima confesión que abre las puertas del morbo siempre latente.

"Hoy trasnoche"

Hoy Trasnoche

Original de la productora Posta -precursora y activa protagonista en el mercado argentino- los periodistas especializados Fiorella Sargenti y Santiago Calori conducen lo que ellos definen como que “no es otro podcast de cine”. Pero lo es. En todo caso y a su favor, se puede decir que aborda estrenos de cine y series, películas de culto o retrospectivas de actores, directores y temáticas desde una perspectiva irreverente, poco solemne y nada apegada a ciertos convencionalismos de la crítica “seria”. En esa particular manera de hablar sobre películas, casi como si fuera una charla de amigos tomando una cerveza, radica el encanto particular que tiene este programa. Sus conductores están bien entrenados para la ironía permanente, por otra parte. Una forma de hablar en serio sin tomarse casi nada en serio.





