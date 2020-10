“La parte oscura”: un filme sobrenatural en la soledad de la cuarentena

Trailer de "La Parte Oscura"

La actriz, música y compositora Clara Kovacic, bautizada la “scream queen” (reina del grito) argentina por sus seguidores y por el ambiente del cine local, estrenó durante la pandemia el thriller La parte oscura, cuyo relanzamiento tiene lugar este mes en distintos festivales de terror y se proyectará el próximo sábado en el autocine bonaerense Al Río.

“Concretar esta película fue un desafío y hacer lo que amo durante el encierro fue una descarga. La parte oscura es la historia de la mayoría de nosotros, encerrados y estresados, con incertidumbre y miedo, solo que a esta ficción le pusimos el toque mágico de lo sobrenatural”, expresó la actriz en esta entrevista.

La cinta narra distintos encuentros virtuales entre un grupo de amigos y mientras cada uno cuenta cómo transita la cuarentena, se transforman en testigos tanto de las sensaciones de soledad, angustia y aburrimiento que comienza a experimentar Laura (Kovacic) como de la presencia de algo más en su casa.

La película, dirigida por Max Coronel, juntó a los actores Germán Baudino, Nano Arias, Gon Spina, Micaela Bocconi, Virginia Lombardo y Guillermina Mazzucchelli, quienes se sumaron a Kovacic para reunirse de manera virtual y filmar, editar y producir un filme online de género, que se encuentra disponible en YouTube, en Watch Movies Now y en Fandango.

Ahora La parte oscura sumará una proyección pública el próximo sábado al filo de la medianoche en el autocine Al Río (Sebastián Elcano 1750, Martínez, Buenos Aires).

Kovacic llevó a sus personajes a un plano disruptivo en participaciones en películas como Baires (2015), en la novela Argentina, tierra de amor y venganza y con su protagónico en el thriller Jazmin (2018).

- ¿Cómo fue el proceso para ser referente del género de terror y qué significa para vos?

- Ser una referente del género es un privilegio. Es algo que fantaseaba desde chica. Fue un camino que arrancó con la recomendación de un amigo para un papel en el “giallo” (sangrientas películas de crímenes a la italiana) Abrakadabra, de los hermanos Onetti, y a partir de ese trabajo vinieron más propuestas. Como todo proceso fui de papeles más chicos a más grandes, siempre agradeciendo cada personaje que me ofrecieron.

- ¿Qué te seduce de este cine?

- No sé si se puede explicar de manera racional porque es una energía que me lleva desde chica a sumergirme en historias de terror, desde lo literario hasta lo cinematográfico. Siempre cuento que mi padre me relataba películas de terror antes de irme a dormir. Poder hacer este cine es algo que me hace feliz.

- ¿Cómo definís a tu personaje de “La parte oscura”?

- Es una representación de todos nosotros en estos tiempos. Alguien que pasa sola la cuarentena y se vuelca a sus amigos para llenar el vacío y eso aún no es suficiente. Sufre de insomnio e intenta distraerse con lo que puede para enfrentar el estrés, la angustia del encierro y la incertidumbre de la pandemia. No fue difícil encarar el personaje ya que estaba viviendo mucho de lo que a ella le pasa. Pero por otro lado encontré en el personaje una fuerza enorme. Laura se enfrenta a cosas que yo no estoy segura si podría hacerlo sola, tiene un espíritu de guerrera y lo sostiene en todo momento.

- ¿Cómo ves la situación del género en Argentina y en la región?

- Creo que estamos en la era del terror. A nivel mundial hay un crecimiento enorme en el consumo de este cine y por ende en la producción y acá está pasando lo mismo. Las producciones de género llegan a las carteleras y la gente las quiere ver. Las plataformas nos dan la posibilidad de estar en contacto con el cine de terror de todas partes del mundo.

Este género en habla hispana es cada vez mejor. En Latinoamérica se está haciendo un gran cine de terror que llega a Hollywood para hacer remakes y buscan en la región nuevas historias, directores y escritores, porque hay una visión y cultura diferente con grandes películas.

- ¿Tenés nuevos proyectos?

- En la actualidad me encuentro filmando mi primer drama/Sci-Fi llamado HMS, de Fabricio Heider, que narra la historia de una científica que intenta recuperar a su familia luego de un accidente, creando una máquina del tiempo. En 2021 arranco a filmar Los olvidados 2, de Nicolás Onetti; y Aberración, de Ariel Luque.

