Suspendieron su boda por la pandemia y decidieron contarlo todo en una serie: la historia de amor y supervivencia detrás “Cancelled”

Cancelled

La pandemia nos atraviesa a todos. No hay nadie que no haya sufrido este gran acontecimiento mundial. La pregunta es: ¿se puede sacar algo positivo de esta experiencia? Los creadores de Cancelled, la serie que hoy se estrena en Argentina, creen que sí. Esto que van a leer ahora es una historia real. Empieza así.

María Albiñana es una actriz española; Luke Eve, un director y fotógrafo australiano. Se conocieron en Bilbao, España, durante un festival, aunque no personalmente. En realidad, un amigo en común que no estaba en ese festival les dijo a ambos: “Deberías de conoceros”, y los puso en contacto. Comenzaron chateando durante el festival pero no se pudieron encontrar por lo ajustadas que eran sus agendas.

“Durante un año entero estuvimos escribiéndonos, porque nos veíamos en diferentes festivales a través de las series. Yo veía sus trabajos, ella veía los míos”, cuenta él, y ella agrega: “Sí, nos seguíamos de forma puramente profesional para desearnos ‘enhorabuena’ o decirnos ‘ay, te he visto en Festival de Sicilia’ y ya está. Era ese tipo de mensajes”.

Un día (“no sabemos cómo”, dicen) dejaron de hablar de trabajo y comenzaron a pasarse noches enteras chateando. Pensaron en encontrarse pero cuando él, que vivía en Australia, se fue a Europa a viajar durante dos meses, ella se había ido a vivir a Estados Unidos. Todo parecía un gran malentendido. Cuando ella volvió a España le dijo: “Quédate en mi casa hasta que encuentres dónde quedarte”. “Y nunca más me fui, y ya nos quedamos juntos”, dice ahora Luke, entre risas.

Trailer de la serie "Cancelled"

La historia ahora se acelera. Estamos en la Nochevieja de 2019, en Australia. Luke rodaba su primera película; ella estaba también, porque participaba del film. “Esa noche estaba lloviendo muchísimo”, cuenta María y en su mente se dibujan las gotas cayendo sobre el asfalto. “Casi no se lo pido”, agrega él. Están hablando de matrimonio. Sí, aquel 31 de diciembre, bajo la lluvia, María dijo: “Sí, quiero”. Y se besaron.

Entonces llegó el momento de organizar la boda. “Tenemos muchos amigos en todo el mundo. Quedamos en hacerlo a mitad del globo para que nadie tenga que volar tanto. Elegimos España. Volamos hacia allí cuando todavía la pandemia no era un problema, pero rápidamente hubo un aumento de casos considerables y quedamos todos muy sorprendidos. Y dos días antes de la boda tomamos la decisión de cancelar la ceremonia. De hecho, tomamos la decisión antes de que se dé el estado de alarma en España”, cuenta María.

“No hubo mucho tiempo de pensar qué estaba pensando”, dice Luke, y agrega: “Nos quedamos confinados como se quedó el resto de los españoles. Mi madre, Karen, viajó tres días antes de la boda y llegó justo el día que cancelamos. Y ya se quedó ella encerrada con nosotros. La tuvimos que cuidar porque es una persona mayor con problemas del corazón. Estábamos un poco preocupados porque ella estaba en un país que no es el suyo y tampoco habla el idioma...”

“Nos costó sobreponernos a todo lo que estaba pasando. Durante un mes estuvimos algo perdidos, supongo. Y también el impacto de todas esas muertes que sucedieron a nuestro alrededor. Fueron tiempos tristes, confusos y sobre todo de pérdidas”, sostiene María.

Cancelled

Una tarde cualquiera, Luke estaba hablando con Screen Australia, el organismo de financiación audiovisual del Gobierno de Australia. “Hablábamos sobre otro proyecto y les hice un chiste tipo: ‘Seguro tienen muchos shows sobre la pandemia, con mi situación podría hacer uno también’”. Al cortar, le comentó a María ese chiste. Se rieron cómplices, pero a los pocos segundos se miraron a los ojos, serios, algo sorprendidos por la idea que se les formó en la cabeza, y dijeron: “Tenemos una buena historia entre manos”.

“Volví a contactarme —dice Luke— y les dije: ‘¿Recuerdan aquello que les comenté a modo de broma? Pues hemos pensado que quizás podríamos hacerlo’. Les encantó la idea, les pareció original”.

El problema eran los tiempos: debía escribirse, rodarse y estrenarse durante el confinamiento. “Todo fue muy, muy rápido”, dicen ambos, ahora, como quien mira para atrás y descubre todo el camino recorrido. Escribieron el guión en ocho días y la maquinaria se puso en funcionamiento. “La serie fue rodada enteramente por un celular y por nosotros tres: Luke, Karen y yo”, cuenta María. Claro, su suegra, la madre de Luke, estaba allí y debía participar de ese gran experimento. Era la frutilla del postre.

“Usamos otro móvil pero sólo para grabar el sonido un poquito más cerca. Y después el vestuario y el diseño de producción se quedaba en casa. Por una parte, ha sido positivo porque era todo en una locación, pero en esa misma locación comíamos, nos duchábamos, todo... y a la vez era un set de rodaje. Han sido momentos muy estresantes, muchas horas de filmación. Ha sido duro pero muy gratificante”, agrega.

Cancelled

Cuando tenían todo filmado, subían los archivos a Dropbox y desde Estados Unidos, en su casa de Los Ángeles, Melanie Annan continuaba: editaba y montaba lo filmado. En una semana tenía que tener cada capítulo listo para que el resto del equipo —que estaba en Australia— se ocupe del sonido, de la música y del color. Una semana y el material viajaba digitalmente a la Argentina donde los profesionales de UN3 se encargaban del diseño gráfico, subtítulos y algún que otro retoque que hiciese falta. Así, con una velocidad insólita, la maquinaria funcionó a la perfección. “Ha sido un trabajo magnífico de todas las partes”, dice María con alivio y gratitud.

Hoy es el gran estreno en Argentina en UN3, el canal de la universidad Nacional de tres de Febrero, de forma gratuita. Cancelled es una coproducción internacional con Argentina, Australia, España y Estados Unidos. Es una comedia de diez episodios con tintes dramáticos que explora la confusión emocional que genera no sólo la cancelación de una boda, sino la cancelación de una vida. Ya tiene algunos distinciones: ha sido nominada en el festival Asia Webfest y en el Berlín WebFest como Mejor Drama.

“Esperamos que les guste lo que hicimos”, dice María del otro lado del teléfono. La obra ya está hecha. Ahora falta que la complete con sus sensaciones el espectador. “Ojalá la reciban con mucho y amor y cariño, como la hicimos nosotros”, agrega la actriz española. Luego se escucha a Luke que, en español —es la primera vez que habla en español en toda la conversación—, dice: “¡Adiós!”, y se ríe con cierta alegría.





SIGA LEYENDO

“Terapia en cuarentena”: cómo es la serie argentina que se está filmando durante el aislamiento

Cómo están pensando los filósofos la crisis global que provocó el coronavirus