- Hago, mejor, he hecho durante estos últimos 100 días más o menos lo mismo que en los anteriores 30 o 40 mil... trabajar. Solo que una parte del trabajo se ha congelado, y es la que tiene que ver con la presencia física en las promociones de los libros, que debí finalizar de forma abrupta en México, a mediados de marzo. Desde entonces estoy en casa, trabajando. Primero en la revisión final de mi nueva novela, Como polvo en el viento, que sale al mercado de lengua española en septiembre, con el sello Tusquets. Luego, he escrito prólogos, un posible argumento cinematográfico y ahora consulto bibliografía para un sector de la próxima novela que me gustaría escribir. Estoy casi casi confinado porque en realidad en Cuba no hemos llegado a ese nivel pero yo casi casi lo he practicado, aunque he tenido que salir y hacer algunas colas para comprar comida, el eterno problema cubano con la comida.