La segunda historia es la de un niño de un barrio postergado que tiene la particularidad de no estar en las afueras de Neuquén sino en su entrada, junto a la policía caminera. Este niño, Bairon, tiene el hábito de pararse junto a la ruta esperando que pasen ciclistas. Para esto entrevisté a la hija de una militante de ese barrio, detenida en los años 70. El capítulo no se centra en eso, pero me dio una perspectiva de por qué ese barrio seguía estando emplazado en un sitio tan visible y oculto al mismo tiempo.