A pesar del placer, no me conformaba el resultado de los textos. Con una década de experiencia en una redacción, no escribía mal; era correcto, sin errores de ortografía, no le erraba al foco, cumplía con lo que me pedían, pero aún así no me gustaba, sentía que me faltaban herramientas, palabras, giros, ideas, vuelo, práctica narrativa. Y entonces tomé dos decisiones: me autoimpuse una rutina de lectura literaria diaria y variada, y me inscribí en un taller de escritura.