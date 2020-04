Hay pique. La boya en el río se está moviendo. Yo soy el río y la siento inquietarse. Me la activó cualquier cosa: una situación que estoy viviendo, un lugar que visito, un recuerdo, una imagen, la historia que me cuentan, un encargo profesional, incluso algo que ni siquiera nos acordamos haber vivido o leído y se nos aparece como idea propia pero no, alguna vez entendemos que estaba allí sepultado desde antes. Las situaciones en que nace un cuento son muy variadas pero es constante la sensación de que hay pique, de que si levanto la caña despacio voy a ir viendo aparecer lo que antes no existía y es valioso. No sólo para los cuentos, en general para toda mi narrativa. Stephen King lo llama buscar fósiles, otra metáfora que va a lo mismo. Lo importante es que crear no es inventar desde cero, se desentierra algo y se le permite contaminarse con la atmósfera, se lo deja ser y no se lo deja ser porque además se pule, se trabaja.