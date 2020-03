Para este agente literario, representante de narradores internacionales como Paul Auster y Gioconda Belli, “los esfuerzos deberán pedirse a todas las partes, proporcionalmente a los recursos de cada quién. Es el momento en que los más poderosos de la industria editorial reaccionen”. En ese panorama del mundo literario que brinda, le quita el brillo de “acción solidaria” a algo que, para muchos, no es más que una jugada publicitaria: “Regalar libros electrónicos suena más a propaganda que a solidaridad real. La gente quiere libros de papel, los ebooks en diez años no han llegado al 5% del total de libros vendidos. No veo sentido regalar lo que la gente no parece querer”, escribe.