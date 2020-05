No puedo más, me asfixio. De repente miro la luna desde la ventana y cuento alambrados que pasan rápido generando una especie de ilusión óptica. Pero de golpe ella me saca de ahí, me pregunta cómo estoy. No estoy sola. Me dice: dormí, gorda, todavía falta. Su voz agobiada es dulce, como la voz de cuando alguien tiene mucho sueño. Le pido que me acaricie con su escoliosis que la incomoda para todo lo que necesito de ella como mamá. Me mareo, quiero vomitar. No sé vomitar pero quiero saber hacerlo. quiero llegar. Ellos me aburren, no se hablan si no es para negociar planes y tareas. No me acuerdo de ninguna de sus peleas.