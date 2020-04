“Intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decían entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me producía una especie de tránsito parecido al que experimentaban los orientales”. Eso decía Joan Miró en 1938 de su famoso cuadro El Carnaval de Arlequín.