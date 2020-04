El director y dramaturgo Bernardo Cappa liberó cuatro de sus obras subidas a la red. “Lo hicimos como un impulso, no viene a cuento si se ve mal o bien, si se ve mejor en vivo o no, no nos importó nada eso. Ni siquiera que la obra Un almuerzo argentino volverá a escena cuando todo esto pase. La gente que quiera venir a compartir la obra vendrá a estar con nosotros en escena, a espectar, vendrá más allá de si la vio o no por internet”, explicó su decisión.