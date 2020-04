Amitav Ghosh, “en parte por su escritura comprometida sobre el cambio climático y por su magnífica prosa histórica”. El último libro de Suketu Mehta, sobre inmigración, Esta tierra es nuestra tierra, el pareció “maravilloso”. Siente que comparte el pensamiento de la periodista Rana Foroohar sobre algunos tópicos, como los peligros de las empresas digitales, que ella describió en Don’t Be Evil: How Big Tech Betrayed Its Founding Principles —and All of Us. Y libros como Past Due: The End of Easy Money and the Renewal of the American Economy, de Peter S. Goodman, “pueden dar una impresión mucho mejor de las disfunciones de nuestra economía y nuestra sociedad de lo que puede mi obra más seca y analítica”.