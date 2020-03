—Con todas he aprendido. Voy a ser muy injusto con muchas de ellas porque me traen infinidad de recuerdos. Voy a mencionar siete. Tiempo suspendido de Graciela Iturbide, Ocurrencias y regalos (para la vista) de Chema Madoz, la que hicimos de Vivian Maier, Blanco y negro, la de Alberto García Alix, De donde no se vuelve. La de Jorge Aguirre, Antología 1957-1993, y la que me movilizó mucho y quedó grabado en mi corazón que es la de Daniel Muchiut, La vida de Oscar. Y Espejos de plata, la recuperación del archivo de Olds-Srur que hicimos junto a Alfredo Srur en ese trabajo que duró casi un año y que nos trajo muchas gratitudes en todo su proceso.