La palabra homenaje resulta un poco torpe a la hora de definir el conjunto de obras que cuelgan de las paredes del FoLa. La muestra se titula Looking for the masters in Ricardo´s golden shoes y busca emular las grandes obras de la historia de la fotografía. Una exposición extranjera, sí, aunque el protagonista, el modelo, la persona que posa en cada una de las imágenes, es argentino. Se llama Ricardo Martínez Paz, nació en Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, pero vive en Francia, en París específicamente, hace más de treinta años. La persona que hizo cada una de las imágenes que cuelgan de las paredes es Catherine Balet. Son amigos y esa amistad es la que los llevó a trabajar cada una de las representaciones —remakes, dirían en el cine— de las fotos más icónicas del mundo.