A Ana la conocí cuando cursaba segundo año de la escuela secundaria. Yo era profesora de literatura de segundo y tercer año. Era, sin duda y sin exagerar, mi alumna favorita. Los mejores trabajos, las mejores lecturas, los mejores apuntes. Un día, en una reunión de padres, se me acerca un señor y me dice “mi hija tiene una enfermedad y se tiene que transfundir cada quince días, mientras le hacen las transfusiones, lee Cortázar y Todorov para aplicar Todorov a la lectura de Cortázar. Gracias”, y se fue sin más. Me quedé petrificada, era su padre. Yo no sabía nada. Ana nunca me había comentado sobre su enfermedad. Cuando volví al aula después de esa reunión de padres, le hablé y me contó la historia de esa enfermedad.