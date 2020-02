—No, no, no soy yo, son ellos... ese tiempo lejano que he pro- curado mantener vivo en mí. Estos fueron hombres no más, sin im- portancia, es evidente, o no habrían sido “desconocidos”; pero murieron por lo más hermoso del mundo: el sur muerto. Mira —continuó, con la voz aún tomada, los ojos brillantes de lágrimas—, la gente tiene sueños y se los infunde a las cosas y yo me crié siempre con ese sueño. Fue así de fácil porque todo estaba muerto y nada podría causarme una desilusión. De alguna manera he intentado estar a la altura de esos antiguos valores de nobleza obliga; quedan apenas los últimos restos,