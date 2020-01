Padre e hijo no se dirigían la palabra. Si, excepcionalmente, debían comunicarse algo, lo hacían utilizando a Aiko como intermediaria. A veces, desde su puesto detrás de la caja registradora, el viejo descubría una arruga en el pantalón que su hijo planchaba. El anciano susurraba entonces unas palabras en japonés dirigidas a Aiko, y Teiji volvía a estirar la prenda y a bajar la plancha. El calor, el siseo del vapor, la invariable repetición de los mismos movimientos en la penumbra del local lo sumían en un hondo estado de sopor que favorecía la obsesiva reiteración de un único pensamiento: mi abuelo era piloto de Zero. Mi abuelo piloteaba un Zero. Mi abuelo, Shintaro Onamura, murió en 1945 piloteando un caza Zero.