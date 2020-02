— Era muy jovencita y le escribí una carta de dos o tres páginas. Yo no sabía que eso no se hacía. Pero él se quedó encantadísimo, porque la gente le tenía pavor, era un hombre un poquito frío. Y entonces me dijo ‘venga, mi seminario empieza tal día’. Fui y le dije ‘mire, estoy encantada, le agradezco que me haya inscrito en su seminario, pero no me di cuenta que era tan difícil el problema de la plata’, yo no tenía beca. Él tomó el teléfono y me consiguió estas cosas que había todavía para estudiantes. Entonces yo se lo agradezco muchísimo. Me quedé deslumbrada, evidentemente, porque veía toda esa gente que sabía cosas que yo no tenía ni idea. Hice esa primera tesis y después ya hice una segunda sobre los Andes, porque había que hacer dos en esa época, pero lo seguí frecuentando a Lévi-Strauss.