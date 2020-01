El intercambio fue retuiteado y comentado con cerca de 5700 posteos que lo convirtieron en tendencia. “Jaja, no contenta con haber derrotado solita en una jugada al mejor equipo de los últimos 50 años, Cristina ahora coloniza pérfidamente a la Real Academia Española y la obliga a decir lo que ella quiere. El kirchnerismo no tiene límites!”, escribió el escritor Guillermo Martínez, ganador del premio Nadal y autor de best sellers como Crímenes imperceptibles.