Si bien hay un panel dedicado a las lenguas indígenas, es preciso decir que sabe a poco. Sobre todo porque el Congreso de la Lengua, con su gran predominancia española, parece no alumbrar demasiado esa zona indecorosa que es hablar de la Conquista de América y, por consiguiente, el borramiento de los pueblos originarios y su lenguaje en manos de aquellos invasores, más de cinco siglos atrás. Desde luego, evaluar aquella época con la moral de la actual resulta por lo menos engañoso. Lo cierto es que las lenguas indígenas, como tema, han aparecido por una necesidad de los expositores en nombrarlas. Dolina no es ajeno a esto. "Todos los hechos son primero políticos y después lingüístico. Primero viene España y te conquista y después los indios empiezan a hablar el idioma. No hay otra manera de ingresar a la lingüística que por la puerta de la política", dice con claridad.