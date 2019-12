-No, no, no. Nosotros negociamos la donación de la colección con Alberto Manguel cuando era director de la Biblioteca Nacional en 2017. La idea era de que fuera al edificio original de la Biblioteca Nacional en la calle México, un edificio que le dio Julio Roca a Paul Groussac para que fuera destinado a la Biblioteca. Eso quedó en manos de nadie, funcionó el Instituto Nacional de la Música, pero tiene goteras por todos lados, está muy deteriorado. La idea era que nosotros instalábamos la donación ahí, pero que el gobierno se comprometía a refaccionar el edificio. Ahí Avelluto nos mintió y nos dijo que había una partida de 50 millones de pesos para arreglar los techos y parte de la fachada, y era mentira. Rommers me dijo: “Mirá, vamos a esperar a que hagan esto, porque estos tipos son unos mentirosos. Ustedes lo pueden llamar a Alberto Manguel, fue a comer a mi casa junto a Roemmers, planificamos todo, son ellos los que no cumplieron. Avelluto me dijo a mí: la Argentina tiene muchos museos, para qué más museos. Pero no era un museo cualquiera, el museo del traje: Borges es el mayor artista argentino de trascendencia internacional. Ahora Avelluto se burla de Horacio González cuando en su gestión su mérito fue haber despedido a 500 personas, como si echar empleados fuera una virtud y tomar empleados fuera un defecto. Yo creo que muestra la bronca, frustración del fracaso de su gestión.