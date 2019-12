Sigue la polémica por los manuscritos de Borges: Roemmers salió al cruce de María Kodama

“Ella (por Kodama) me dijo en una cena tuvimos justamente hace unos días, que no quería donar a la Argentina porque no tenía la confianza en la capacidad de los gobiernos argentinos de poder preservar estos documentos, de tenerlos con seguridad, que no se deterioren”, reveló e indicó que inclusive la viuda le manifestó que pretendía “donar las cosas o venderlas, no lo sé, a los Estados Unidos y a Japón”.