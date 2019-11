Lo que tienen en común las que aparecen en el documental es que todas rompen con el estereotipo de lo que se espera de una mujer haciendo música . Esa ruptura para mí la cumplen todas. Pilar de Kumbia Queers rompe con lo que se espera de Pilar, ya el hecho de que haya aceptado hacer cumbia viniendo del punk y tener una hija junto a su pareja y su compañera de banda y llevarla a giras es un montón; Miss Bolivia laburó ella solita para llevar un producto adelante, no vino Sony y le propuso ser Miss Bolivia, que además fue primera tapa mujer de Inrocks y de la Rolling Stone. Tomate el palo llegó a la radio, a la masividad y eso me parece espectacular. Me parece que Miss Bolivia funciona como un modelo. Marina de Ibiza Pareo haciendo pop con una voz particular, no suave, no melódica, no lo que se espera de una chica cuando canta. Chocolate haciendo reggaetón, un género tradicionalmente machista, pero lésbico y feminista. Sasha Sathya, una mujer trans, a mí me pareció un hit su tema, Guacha. También quería que el título no quedara adherido a una mera genitalidad, sino hablar de la fuga de la categoría mujer, hablar de lesbianas, personas no binarias, de género fluido, trans. Por eso se llama Una banda de chicas y no de mujeres.