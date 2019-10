La tarea no fue sencilla, ya que el libro resultó infinito en el sentido en que de cada nueva discusión en las cenas, se agregaba un capítulo nuevo. Capítulos que, además, eran actualizados de forma permanente, en particular a partir del ciclo político marcado por la victoria de Cambiemos en las elecciones del 2015. Para salir de ese laberinto tuvimos la suerte de contar con la edición de Silvia Itkin, que nos convenció de no sumar más capas a la torta Rogel en la que se había convertido el manual y de servirlo de una vez. La amabilidad de Edgardo Mocca y Amado Boudou, ambos amigos de la casa, por ofrecerse a escribir sendos prólogos, nos dio el último impulso necesario.