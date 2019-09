–Quizás sería conveniente que te cuente algunas cosas de mi biografía particular. Nací en 1947, tengo 71 años. Mi padre fue periodista y después diplomático argentino. Cuando yo era chico viví en el sudoeste asiático, pasé diez años en Tailandia, en Taiwán, en Filipinas, siempre iba a escuela de habla inglesa. Terminé el secundario en Taiwán, en una escuela que era básicamente para militares americanos. En esa época Estados Unidos todavía no había reconocido a China continental. Luego volvimos a la Argentina y me recibí de abogado. Fui a Estados Unidos a hacer un master. En 1974 formé parte de un equipo de abogados e inspectores para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos a un año del gobierno de Pinochet. Fue una experiencia no sólo traumática, sino formativa para mí, yo tenía 27 años, que me hizo ver los abismos que median entre los relatos del gobierno y nosotros, que íbamos a los lugares de detención, entrevistábamos a los presos. Esa fue la primera experiencia. Después volví a los Estados Unidos, me casé, tuve hijos. Pero en 1981 fui intérprete de Roberto Viola, el sucesor de Videla en la dictadura argentina. Viola había sido invitado por Reagan, que acababa de asumir la presidencia en el 81, y lo invitó a Viola en viaje oficial a Washington, Nueva York porque, básicamente Reagan quería revertir la política de derechos humanos que había instalado Jimmy Carter, que quería distanciarse de las dictaduras centroamericanas que venían gobernando América Latina hace muchos años, muchas apoyadas por Reagan y por Ford, pero Carter duró 4 años y se dio vuelta todo eso. Y pensé que había tenido una oportunidad única por haber estado en la cuestión de los derechos humanos de ambos lados porque primero había ido con los inspectores a Chile y luego había sido intérprete de Roberto Viola.